台幣IRS集中結算 好處多

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
新台幣利率交換（IRS）應集中結算制度是推動市場升級的重要改革，具有多重效益。 記者季相儒／攝影
新台幣利率交換（IRS）應集中結算制度是推動市場升級的重要改革，具有多重效益。 記者季相儒／攝影

集中結算帶來什麼好處？新台幣利率交換（IRS）應集中結算制度是推動市場升級的重要改革，具有多重效益，包括有效強化風險控管、提升資源運用效率並優化作業流程，為金融機構與整體市場帶來具體效益，標誌台灣金融體系邁向現代化的重要一步。

期交所表示，首要效益是大幅降低交易對手違約風險。在傳統雙邊模式中，金融機構須為各交易對手個別控管信用風險並提列資本，風險無法統一管理。導入集中結算後，期交所作為所有交易機構的相對方，統一管理風險與履約責任。配合每日價值重估與保證金制度，有效防範違約風險，強化市場穩定。

其次，集中結算能釋放交易額度。過往雙邊交易常占用大量交易對手限額，限制資本靈活運用。改由期交所承擔交易對手角色後，可釋放額度，提升資金運用與市場流動性。

在金融機構資本計提方面亦具明顯優勢。根據國際標準，集中結算交易最低風險權數僅2%，而未集中者最高可達150%。保證金部分，集中結算僅需提列五至七日的價格波動風險，相較於雙邊交易須提列至少十日，有助降低資金占用與調度壓力。

此外，集中結算制度大幅簡化結算流程並強化透明度。透過期交所結算平台進行結算，可取代以往多對多的對帳與資金交收流程，提升效率並減少人為錯誤。

期交所指出，透過應集中結算規範的實施，所有結算會員的新臺幣IRS交易對手均轉換為期交所，期交所可即時掌握店頭衍生性商品總體風險暴露資訊，增加店頭衍生性商品市場透明度，並透過每日洗價、即時監控部位集中度與流動性風險，精準量化各結算會員與客戶的暴險，達風險預警、提升市場透明度與強化整體風險控管之效。

期交所表示，此次全面推動IRS集中結算，不僅與國際接軌，也彰顯政策推動與制度落實力。在主管機關與期交所共同努力下，集中結算制度已成為推動市場升級與提升韌性的關鍵工程。（系列完）

衍生性商品 期交所 新台幣

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