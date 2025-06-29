永續債發行 突破900億

櫃買中心推動永續發展債券成果豐碩，發行金額在國際交易所中名列前茅，今年來申請發行案件持續熱絡，截至27日，已經有30檔永續發展債券發行，發行金額達913億元，已經突破900億元。

2024年我國永續發展債券發行1,492億元，發行檔數及發行金額皆創歷史新高，且連四年發行量突破千億元。

櫃買中心表示，不少發行人今年也持續發行新債，而櫃買中心也持續推動中小企業發行可轉債；預估下半年發行金額將突破600億元，今年整體發行規模應該可以超過去年的1,492億元，再創歷史新高，且連續五年發行量突破千億元。

綠色債券今年來已發行22檔，發行總金額合計為798億元，包括高雄市政府發行三檔共25億元、台北富邦銀行發行25億元、法國電力公司發行163.8億元、法商法國巴黎銀行台北分行發行16.5億元、彰化銀行發行10億元、法商東方匯理銀行台北分行發行10億元、第一銀行發行15億元、台積電發行192億元、元大銀行發行10億元、台灣電力發行二檔共72億元、遠東新世紀發行新台幣25億元、兆豐銀行發行新台幣15億元、合作金庫銀行發行11億元，以及聯華電子發行20億元。

社會責任債券方面，今年來已發行二檔，發行總金額合計為62億元，為台北富邦商業銀行發行一檔25億元、台灣大哥大發行一檔37億元。

至於可持續發展債券，今年來已發行六檔，發行總金額合計為53億元，包括渣打銀行發行7億元、桃園市政府發行12億元、玉山商業銀行發行三檔共13億元、上海商業儲蓄銀行發行21億元。