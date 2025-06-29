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新台幣登最強亞幣 升值壓力仍在本周恐再測28元價位

中央社／ 台北29日電

新台幣匯率27日激情上漲，睽違3年多，重返28元價位，儘管央行沒收升幅，尾盤豬羊變色，翻貶收在29.18元，匯銀人士認為，現在正逢月底加季底，出口商拋匯需求大，加重升值壓力，本周新台幣匯率料將再測28元。

根據央行統計，今年以來，美元指數下跌10.40%，主要亞幣全面走揚，又以新台幣強漲12.34%，居最強亞幣，韓元與日圓分別上漲8.38、8.13%，新加坡幣升值6.6%，人民幣漲幅相對較小，僅升1.81%。

匯銀人士分析，今年美元從多頭轉為空頭，有利亞幣反彈，不過新台幣第2季啟動強勁升勢，超乎預期，一部分也是反映出口強勁，廠商拋匯量能放大，促新台幣升幅領先其餘亞幣。

匯銀人士補充，市場對美國聯準會降息預期轉濃，熱錢大舉湧入，帶動股匯雙漲，本來月底跟季底，出口商拋匯需求就比較熱絡，現在看到匯價狂飆，出口商相當著急，積極進場拋匯，進一步將匯價拱上高點。

儘管27日新台幣上演豬羊變色，尾盤由升轉貶，收盤收29.18元，小貶1.5分。匯銀人士直言，央行尾盤調節，將匯價壓回29元，但此價位「看得到吃不到」，僅是讓新台幣走勢不要太快衝向28元，推測本周一開盤，匯價仍可能直奔28元。

展望下半年新台幣走勢，匯銀人士認為，這波新台幣上漲固然有美元走弱、熱錢流入等外在有利因素，但台灣因關稅前的拉貨效應大爆發，出口商拋匯動能強勁也相當關鍵；值得注意的是，7月對等關稅90天豁免期結束，目前主要機構都預測下半年台灣出口萎縮，是否將抑制出口商拋匯動能，讓新台幣升勢放緩，甚至小幅拉回，有待關注。

央行報告則指出，近期新台幣匯率升幅較大，主要是台灣經濟基本面較佳，今年以來，台灣經濟成長率及出口年增率均優於中國大陸、新加坡、日本、歐元區及韓國等經濟體。

新台幣 拋匯 台幣匯率

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