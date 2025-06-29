快訊

雨勢升級雨區擴大...12縣市豪大雨特報 防雷擊、強陣風

影／世上最乾燥沙漠下雪！10年首見白雪奇景曝光 專家示警了

多數人鈣質攝取量都不足 專家教你如何維持骨骼與關節健康

新光人壽攜手AIFT 揮軍越南打造數位保險生態系

經濟日報／ 記者戴玉翔／越南即時報導
新光人壽與AIFT（AI Financial Technology）簽署策略合作協議，董事長魏寶生（右）與AIFT Enterprise 執行長 (CEO) Michelle Ip（左）合影。新光人壽／提供
新光人壽與AIFT（AI Financial Technology）簽署策略合作協議，董事長魏寶生（右）與AIFT Enterprise 執行長 (CEO) Michelle Ip（左）合影。新光人壽／提供

新光人壽持續推動數位轉型，並落實金融保險科技應用，以拓展東南亞市場布局。因應子公司越南新光責任有限公司(SKVN)於7月1日開幕營運，新光人壽在董事長魏寶生帶領下與AIFT（AI Financial Technology）簽署策略合作協議，除了導入AIFT旗下的IXT數位保險平台，更結合新光人壽多年的業務經營經驗及實力，一同推動越南數位保險市場發展，期待建構全新的保險生態系，提升客戶創新服務獨特體驗。

AIFT為全球知名保險科技集團，本次合作緣起於AIFT進駐由金管會成立的金融科技創新園區「FinTechSpace」，魏寶生亦擔任企業導師。雙方透過深度交流與策略規劃，逐步發展形成明確的合作藍圖。新光人壽將以豐富的實務經驗為基礎，結合AIFT靈活先進的技術平台，可望為越南保險市場注入一股新動能。

新光人壽自2006年即在越南河內設立代表處，長期深入研究，掌握在地金融與保險市場發展，而AIFT擁有成熟的數位保險SaaS系統IXT，結合模組化架構、彈性介接與自動化服務引擎，能快速因應在地市場需求，並強化公司營運效率、提升客戶體驗。同時，由中華電信越南分公司，擔任資料中心與雲端基礎建設合作夥伴，強化在地化部署與資安能量，確保符合當地機關監理要求，希望透過三方合作，實現「線上與線下整合」的O2O混合型數位保險服務模式。

越南新光打造一站式數位投保與服務平台，將與越南石油保險公司 (Petro Vietnam Insurance, PVI)及多個在地領導品牌保險公司展開合作，瞄準企業團體保險、個人保險與商業險等投保需求，並陸續導入如車險、旅平險、健康險等多元化商品，以強化產險及壽險市場布局，提供客戶完善的風險保障，未來也規劃與在地不同產業廠商洽談異業合作，透過多元行銷策略，提升品牌曝光聲量。

新光人壽深知海外保險需求與趨勢，並積極面對數位保險轉型浪潮，讓台灣保險科技成功邁向國際，提升海外競爭力。未來，越南新光也將打造更靈活、貼近市場的在地服務，持續深化數位保險布局，創造東南亞保險市場新格局。

越南 保險 AI

延伸閱讀

影／越南驚傳客機碰撞！波音787「削開」空巴機尾 畫面曝光網看傻

市價約623萬！相機鏡頭藏「金條」闖關失敗 台男越南機場走私被逮

穩健接軌 ICS 評估新壽不需增資

魏寶生談新新併「員工已接到聘書」 洪士琪用這八字形容心境

相關新聞

新光人壽攜手AIFT 揮軍越南打造數位保險生態系

新光人壽持續推動數位轉型，並落實金融保險科技應用，以拓展東南亞市場布局。因應子公司越南新光責任有限公司(SKVN)於7月...

匯市最前線／台幣可能再測28字頭

匯市上周五（27日）上演「豬羊變色」戲碼。熱錢大舉匯入逾10億美元、出口商也瘋狂拋匯，新台幣匯率盤中狂升2.61角，最高...

Q2台股擂台 何文高奪冠

經濟日報台股擂台上周五（27日）結算第2季比賽成果，「股市獲利王」何文高首度參賽即以23.2%的單季報酬，登上季冠軍寶座...

金融業大舉發行台幣債券 吸引機構法人、保守型投資人青睞

美國總統川普重啟關稅戰與推動「大而美」法案，國際金融市場震盪，國內投資人資金動向改變，逐步從美元資產移回新台幣，金融機構...

壽險發公司債 資金追捧

今年第2季，壽險公司密集發行新台幣計價公司債，憑藉高於金融債的票面利率及對抗匯損本幣優勢，吸引眾多法人青睞。根據市場統計...

台幣收盤價牽動財報 外匯存底餘額周五公布

明（30）日將是上半年匯市最後一個交易日，同時也是企業半年報換算財報數字的重要匯率參考日。新台幣近期持續升值，市場普遍關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。