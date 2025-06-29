新光人壽攜手AIFT 揮軍越南打造數位保險生態系

新光人壽持續推動數位轉型，並落實金融保險科技應用，以拓展東南亞市場布局。因應子公司越南新光責任有限公司(SKVN)於7月1日開幕營運，新光人壽在董事長魏寶生帶領下與AIFT（AI Financial Technology）簽署策略合作協議，除了導入AIFT旗下的IXT數位保險平台，更結合新光人壽多年的業務經營經驗及實力，一同推動越南數位保險市場發展，期待建構全新的保險生態系，提升客戶創新服務獨特體驗。

AIFT為全球知名保險科技集團，本次合作緣起於AIFT進駐由金管會成立的金融科技創新園區「FinTechSpace」，魏寶生亦擔任企業導師。雙方透過深度交流與策略規劃，逐步發展形成明確的合作藍圖。新光人壽將以豐富的實務經驗為基礎，結合AIFT靈活先進的技術平台，可望為越南保險市場注入一股新動能。

新光人壽自2006年即在越南河內設立代表處，長期深入研究，掌握在地金融與保險市場發展，而AIFT擁有成熟的數位保險SaaS系統IXT，結合模組化架構、彈性介接與自動化服務引擎，能快速因應在地市場需求，並強化公司營運效率、提升客戶體驗。同時，由中華電信越南分公司，擔任資料中心與雲端基礎建設合作夥伴，強化在地化部署與資安能量，確保符合當地機關監理要求，希望透過三方合作，實現「線上與線下整合」的O2O混合型數位保險服務模式。

越南新光打造一站式數位投保與服務平台，將與越南石油保險公司 (Petro Vietnam Insurance, PVI)及多個在地領導品牌保險公司展開合作，瞄準企業團體保險、個人保險與商業險等投保需求，並陸續導入如車險、旅平險、健康險等多元化商品，以強化產險及壽險市場布局，提供客戶完善的風險保障，未來也規劃與在地不同產業廠商洽談異業合作，透過多元行銷策略，提升品牌曝光聲量。

新光人壽深知海外保險需求與趨勢，並積極面對數位保險轉型浪潮，讓台灣保險科技成功邁向國際，提升海外競爭力。未來，越南新光也將打造更靈活、貼近市場的在地服務，持續深化數位保險布局，創造東南亞保險市場新格局。