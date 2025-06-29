壽險發公司債 資金追捧

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

今年第2季，壽險公司密集發行新台幣計價公司債，憑藉高於金融債的票面利率及對抗匯損本幣優勢，吸引眾多法人青睞。根據市場統計，第2季壽險公司發行的10年公司債票面利率普遍在3.7%以上，相對近期國際利率與匯率變動，具備不小吸引力。

以第2季實際發行情形來看，富邦人壽發行的10年期公司債票面利率為3.7%，南山人壽3.75%，三商人壽達3.8%，全球人壽更開出高達4.2%的票面利率，明顯優於同天期金融債，提供穩健型投資人更具吸引力的報酬水準。

新台幣近期升值，對壽險業海外投資組合帶來衝擊。由於壽險公司普遍持有高比重海外（特別是美元）資產，並依賴衍生性工具避險，但今年4月底至5月初新台幣短線急升，部分避險操作失靈，造成龐大帳面匯損，促使壽險業者逐步將資金移轉至本幣資產，降低外匯曝險風險。

新台幣 壽險公司 公司債

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