金融業大舉發行台幣債券 吸引機構法人、保守型投資人青睞

美國總統川普重啟關稅戰與推動「大而美」法案，國際金融市場震盪，國內投資人資金動向改變，逐步從美元資產移回新台幣，金融機構紛紛把握發債時機，以強化資本結構、補充資金來源。

另外，金融機構信用評等高，金融債具高度吸引力，對追求穩健報酬的機構法人與保守型投資人而言，成為資產配置新選擇。

根據中央銀行統計資料，今年第1季國內金融機構發行新台幣計價金融債達647億元，較去年同期大幅成長近七倍。3月單月即發行505億元，年增8.35倍，反映市場對具高信用評等債券資產的強勁需求。

金融業第2季大舉發債

進入第2季，金融機構發債熱潮不減，玉山銀行、上海商銀、中國信託銀行、合作金庫銀行與中國輸出入銀行等，陸續啟動發行金融債計畫。

再根據櫃買中心資料顯示，3月發行規模超過百億元者，包括第一銀行（150億元）、土地銀行（186億元）；遠東銀行（2845）、滙豐銀行也分別發行逾50億元金融債。 統計第2季至6月27日止，粗估發行金融債超過50億元的有國泰世華、元大銀行、玉山銀行等，其中玉山銀行在4月共發行131億元金融債，目前看來是第2季金融債發行金額最高的金融機構。

金融業者指出，金融債相較同天期公司債利率略低，但因金融機構本身信用評等高，對追求穩健報酬的機構法人與保守型投資人而言，仍具高度吸引力。

此外，在金融市場震盪之際，發行金融債可達成多重目的，包括：一、強化資本結構與補充資金來源；二、利用相對低利率環境降低發債成本；三、回應資本適足率等監理要求；四、把握市場資金避險需求；五、再融資與即將到期債務替換，以分散資金風險。

法人分析，資金市場波動擴大、存款穩定性相對下降，透過發行中長天期金融債，有助穩定資金來源，避免資金鏈斷裂風險。