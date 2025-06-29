台幣收盤價牽動財報 外匯存底餘額周五公布

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
明（30）日將是上半年匯市最後一個交易日，同時也是企業半年報換算財報數字的重要匯率參考日。 （聯合報系資料照片）
明（30）日將是上半年匯市最後一個交易日，同時也是企業半年報換算財報數字的重要匯率參考日。 （聯合報系資料照片）

明（30）日將是上半年匯市最後一個交易日，同時也是企業半年報換算財報數字的重要匯率參考日。新台幣近期持續升值，市場普遍關注中央銀行是否進一步加大匯市干預力道，協助出口廠商穩匯，以免強勢新台幣侵蝕企業獲利空間。

今年以來至6月27日新台幣兌美元升值12.34%，而今年前五月外匯存底共增加162.7億元。

根據中央銀行時程安排，6月外匯存底餘額將於本周五（7月4日）公布。回顧5月情勢，受主要貨幣對美元升值帶動，新台幣當月升幅達7%，央行為抑制升幅，頻繁進場買匯，搭配5月適逢外匯存底投資收益入帳的「大月」，使得外匯存底單月暴增101.15億美元，為歷來第五大增幅，總額更攀升至5,929.48億美元，再創歷史新高。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

進入6月，雖然新台幣升值力道較5月略為減緩，但整體升勢延續，並於近期連續突破29.5元、29.2元與29元等關卡，顯示拋匯資金強勁，新台幣升值壓力不減。央行亦加重干預力道，積極進場買匯調節，試圖穩定市場波動，避免台幣升值走勢過強衝擊出口產業競爭力。

依據歷史經驗來看，央行在必要時刻不乏大規模調節行動。例如2020年11月至2021年1月期間，央行連三月推升外匯存底超過百億美元，其中2020年12月更大增165.14億美元，創下史上最高增幅。

2020年全年外匯存底累計增加達517億美元，主因當年美國聯準會（Fed）持續量化寬鬆（QE），資金外溢壓力劇增，央行強勢進場調節。2020年新台幣全年升值1.606元，從1月初的30.114元，升至12月底的28.508元，升幅為5.6%。今年5月外匯存底再度大增，顯示央行依舊具備快速因應與調節市場的能力與意志。

外匯 壓力 台幣

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