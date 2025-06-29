Q2台股擂台 何文高奪冠

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

經濟日報台股擂台上周五（27日）結算第2季比賽成果，「股市獲利王」何文高首度參賽即以23.2%的單季報酬，登上季冠軍寶座（比賽期間為3月28日到6月27日），打敗同期間大盤4.5%漲幅表現。新一季比賽同日起跑。

台股受到美國對等關稅議題衝擊，4月上旬出現崩跌走勢，最低一度下殺至17,306點，所幸後來市場轉向「TACO交易（Trump Always Chickens Out）」，加上美系大型雲端服務供應商（CSP）維持強勁資本支出等人工智慧（AI）利多題材頻傳，出現V型反彈走勢。

加權指數在3月28日收21,602點，在6月27日收22,580點，與期初相比上漲4.5%。

四位參賽者本季（第2季）最後一周賽事，以何文高單周報酬率5.99%居冠。

個股表現方面，單周績效以生合報酬率達23.28%最高，竹陞科技以17.52%居次，其他如亞翔（6139）、康霈*、意藍、上詮、波若威等個股，報酬率也都介於5%-10%之間。

第2季台股擂台由何文高以23.2%績效，打敗衛冕者「低調黑馬」陳奇琛、強勁對手「股市A指標」陳彥蓉，奪下冠軍寶座，主因在於4月股災後掌握盤勢輪動節奏，操盤績效脫穎而出。

何文高深刻洞察期貨市場交易動態與股票變化，秉持「快、穩、準」等三大心法，操盤時透過技術分析果斷行動創造獲利機會、風險控管實現穩健投資報酬、洞察先機領先市場挖掘具投資價值個股。

台股 個股

延伸閱讀

台股第3季展望正向！AI半導體與資金動能增溫 布局需兼顧成長與息收

台幣升值外資買超卻布期指空單 台股返高點多空僵持

台積拉尾盤 台股連四紅…外資續加碼333億元

大盤驚驚漲 浮現四警訊

相關新聞

金融業大舉發行台幣債券 吸引機構法人、保守型投資人青睞

美國總統川普重啟關稅戰與推動「大而美」法案，國際金融市場震盪，國內投資人資金動向改變，逐步從美元資產移回新台幣，金融機構...

匯市最前線／台幣可能再測28字頭

匯市上周五（27日）上演「豬羊變色」戲碼。熱錢大舉匯入逾10億美元、出口商也瘋狂拋匯，新台幣匯率盤中狂升2.61角，最高...

Q2台股擂台 何文高奪冠

經濟日報台股擂台上周五（27日）結算第2季比賽成果，「股市獲利王」何文高首度參賽即以23.2%的單季報酬，登上季冠軍寶座...

壽險發公司債 資金追捧

今年第2季，壽險公司密集發行新台幣計價公司債，憑藉高於金融債的票面利率及對抗匯損本幣優勢，吸引眾多法人青睞。根據市場統計...

台幣收盤價牽動財報 外匯存底餘額周五公布

明（30）日將是上半年匯市最後一個交易日，同時也是企業半年報換算財報數字的重要匯率參考日。新台幣近期持續升值，市場普遍關...

國泰世華參與臺大 RPA 計畫

國泰世華銀行長年投入金融科技（Fintech）發展、推動金融創新與人工智慧應用，自2018年起，即在行內推動流程自動化（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。