Q2台股擂台 何文高奪冠
經濟日報台股擂台上周五（27日）結算第2季比賽成果，「股市獲利王」何文高首度參賽即以23.2%的單季報酬，登上季冠軍寶座（比賽期間為3月28日到6月27日），打敗同期間大盤4.5%漲幅表現。新一季比賽同日起跑。
台股受到美國對等關稅議題衝擊，4月上旬出現崩跌走勢，最低一度下殺至17,306點，所幸後來市場轉向「TACO交易（Trump Always Chickens Out）」，加上美系大型雲端服務供應商（CSP）維持強勁資本支出等人工智慧（AI）利多題材頻傳，出現V型反彈走勢。
加權指數在3月28日收21,602點，在6月27日收22,580點，與期初相比上漲4.5%。
四位參賽者本季（第2季）最後一周賽事，以何文高單周報酬率5.99%居冠。
個股表現方面，單周績效以生合報酬率達23.28%最高，竹陞科技以17.52%居次，其他如亞翔（6139）、康霈*、意藍、上詮、波若威等個股，報酬率也都介於5%-10%之間。
第2季台股擂台由何文高以23.2%績效，打敗衛冕者「低調黑馬」陳奇琛、強勁對手「股市A指標」陳彥蓉，奪下冠軍寶座，主因在於4月股災後掌握盤勢輪動節奏，操盤績效脫穎而出。
何文高深刻洞察期貨市場交易動態與股票變化，秉持「快、穩、準」等三大心法，操盤時透過技術分析果斷行動創造獲利機會、風險控管實現穩健投資報酬、洞察先機領先市場挖掘具投資價值個股。
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