銀行行員被 AI 取代？網友盤點「這些原因」根本不用拍

目前正值畢業求職季，有網友在論壇求問「因為之後想考銀行行員，但很怕之後這個工作會被AI或有可能被無人化櫃台取代，很猶豫到底要不要去考？」，對此不少熱心網友主動跳出來安慰原Po。

網友們的各式回應包括：「不會被完全取代，阿公阿嬤是你最忠實的夥伴」、「只要詐騙還在的一天基本上不會，頂多是減少人力而已」、「等老人跟公司戶都不見才會」、「銀行存匯70%業務可以用ATM完成，加上網銀至少90%業務可以不用跑銀行，但櫃台還是人山人海」、「只要妳能考進去，高機率未來銀行都不會裁人。反而因業績壓力和被PUA後自行離職居多」、「行員被取代要再等個50年吧」、「行員要吃主管的大餅要扛責任還要被客訴，有時候還要被咆哮，AI會嗎」？

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，金融科技為Financial Technology，簡稱FinTech，是由「金融」（Financial）和「科技」（Technology）組合而成的詞。在數位轉型時代下，金融產業運用科技手段，致力於改善和自動化傳統金融服務，在AI助攻下各大金融業者大刀闊斧展開數位轉型，相關人才需求火燙，包含數位金融企劃人員、數位金融規劃師、金融科技專案經理、APP創新金融服務產品經理、產品管理師、數位金融行銷企劃、平台規劃人員以及資安工程師等的軟體、資安、大數據、金融分析、程式開發等，都是熱門求職選項。

莊雨潔指出，1111人力銀行近期也透過AI進行產業升級，並與台大資管所合作AI人才推薦模型，協助企業更容易找到適合的人才。由於科技背景人才養成不易，1111人力銀行持續投入相關資源，全方位推動AI教育，攜手《科技島》「AI人工智慧學院」、輔仁大學人工智慧發展中心、優久大學聯盟共同合作開設「AI應用規劃師培訓班」，第一期結訓後，已有八成學員成功考取經濟部IPAS AI應用規劃師初級證照，深獲社會各界佳評，而AI應用規劃師培訓班第二期，於28日連續兩個周六在輔仁大學開課集訓，本課程共吸引500多人報名參與，採線上與實體並行的混成教學模式進行。

觀察學員的學經歷分布，有八成是在職者，主要任職於科技業、金融業、醫療業三大產業，另外兩成則是在學生。值得關注的是，培訓班學員中，有高達38%是碩博士文憑，顯見高學歷者對於AI教育更加重視，也願意投入更多心力。

《科技島》執行長謝邦昌表示，AI應用規劃師培訓班主打「一次培訓、雙證加值」，除了協助學員透過大量模擬試題與完整課程內容備考國家iPAS的AI應用規劃師證照外，結訓還能獲得由主辦與協辦單位共同核發的「AI應用規劃師培訓一般證照」，透過雙重背書大幅提升學員的職場競爭優勢。

台大電機系特聘教授張耀文呼籲，未來需要更多跨域人才，在過去技職體系對台灣的產業發展，貢獻是非常大的，現在全世界都在推行STEAM教育，台灣要發展高科技，STEAM基礎一定要夠紮實，才有辦法發展高科技產業。

台中二中教務主任許慧華認為，AI教育確實有必要向下扎根，我們對於科技人才短缺很有感，尤其是物理、化學老師不好找。近期有參加數位前導計畫，先從老師在AI相關方面增能，再逐漸增加軟硬體設備，未來也會規畫相關AI課程，讓學生多少開始著墨相關技術。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，根據1111人力銀行資料庫顯示，6月份AI相關工作職缺數為1.8萬筆，和去年同期相比足足成長15%，說明了未來不僅是科技業或金融業，包括服務業、製造業、物流業等，都已陸續導入AI開創最大產值，就在不久前，輝達執行長黃仁勳宣布來台設立總部，全球AI晶片需求暴增，卻面臨頂尖人才嚴重短缺危機，科技巨頭搶人才，薪資水準屢創新高。