為下周一30大限備戰 央行出手使匯市上演驚奇秀

匯市在本周五收盤前半小時發生戲劇性轉折，央行選在收盤前最後半小時出手，使得匯市在3點半之後，匯價從最高點28.904一路回貶，甚至升破29關卡，在收盤時戲劇性的由升轉貶，硬是讓台幣匯價拉回2.76角，最終以29.18作收，較周四29.165元貶值1.5分。而下周一是上市櫃公司結算半年報的最後一個交易日，匯銀圈指出，央行出手硬是把匯價拉回這麼多，就是為了周一先行備戰，也因此上演罕見的匯市驚奇秀。

匯銀人士坦言：「已很久沒有看到這種匯價在收盤前半小時有這麼戲劇性的反轉！」資深匯銀人士回憶，央行總裁楊金龍上任以來，非常少見這種情形，至少近一年來沒看過。而央行的出手，也使得3點半過後，匯價隨即收復29大關失土，並使終場以貶值作收。由於3點半過後，所有進出口廠商、外資均已不能再進場拋匯，因此匯市普遍預期，在3點半過後能有這種「驚奇秀」，代表「老大」出手了，形同是央行「一個人的武林」，也使得央行不論是找銀行作價，或是自己進場買匯，都能發揮最強的力道不會被折損，因此不但一腳把台幣匯價踢回29.1關卡之上，還以貶值作收。

然而，台幣匯價一早開出之後即一路走升，到3點半之前來到最高點28.904，較周四收盤價大漲2.61角，匯銀人士私下指出，這才是市場的「真實報價」，而NDF的最新匯價仍居高不下，包括一個月期為28.665、六個月期為27.71、一年期為26.885，這也使央行周一要力撐29元關卡，仍面臨很大的挑戰。

觀察成交量，台北外匯經紀公司的成交量為18.59億美元，元太外匯經紀公司成交量為6.9億美元，合計25.49億美元。匯銀人士指出，已很久沒看到3點半過後，匯價有如此戲劇性的演出，據了解，應和月底將至，上市櫃公司要編列半年報，倘若匯率升太多，恐將使不論高科技大廠，或是傳統產業，或是壽險為主的金融業數字都「非常難看」，接下來也會影響公司獲利、衝擊股市，因此央行趕在周五，仍是出手阻升。

至於央行買匯力道，匯銀人士也指出，央行或有進場買匯，但力道不強，從尾盤成交量即可看出；對此匯銀人士也表示，時值美台談判之際，央行出手力道不能太強，否則會落人口實干預匯率。除了台幣終場由升轉貶，其他亞幣也出現類似的狀況，包括最主要的出口競爭國家日本與韓國，其日圓及韓元均由升轉貶，其中也和美元指數走升有關，也因此央行順勢出手對台幣阻升。

如果觀察周五匯市交易量，匯銀人士指出，最具參考意義的台北外匯經紀公司的交易量仍較周四放大，這代表包括外資及出口商，都在交易行列；儘管外資27日在股市的淨買超金額仍高達333.73億美元，但由於期貨空單仍多，因此，外資雖然錢進股市，但跑去買反向ETF的不在少數，尤其是外資若想在進出股市之餘，再賺一手匯差，把手上的美元拿出來賣，將犯央行大忌，據悉央行已對此緊迫盯場。