新台幣強勁升值 學者：讓廠商有時間避險

新台幣強勁升值，三年多來再現「28」字頭；中央大學經濟系教授吳大任昨（27）日表示，新台幣現在不是高點，也應該是非常接近高點了。他認為，央行不是沒有工具，應該「直接放出新台幣，增加供給就好」。

他強調，央行應增加新台幣供給維持匯率穩定，避免劇烈波動，讓廠商有時間避險、緊急調整因應。

吳大任分析，拉貨潮讓我國4、5月出口亮眼，出口廠商有非常多美元，有匯兌需求，加重升值壓力。不過這樣的情況7月可能反轉，將使新台幣需求下降，屆時反而可能面臨貶值壓力。

吳大任示警，廠商若因新台幣強升不敢接單便會衝擊出口，台灣經濟影響程度就可能擴大，「央行應以維持匯率穩定為主」，不管升貶都有利有弊，且央行存在的價值，就在於即便升值也不要一次升到底，否則廠商會來不及應變，現在的情況已演變成「完全沒有給廠商反應機會」。

吳大任強調，央行不是沒有能力阻擋新台幣升值到這樣的情況，「央行有100%阻升能力」。