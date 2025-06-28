央行戰熱錢 台幣閃現28.904…尾盤匯價急墜翻貶

中央銀行出重手修理熱錢，匯市昨（27）日上演令投資人驚詫的「豬羊變色」戲碼。新台幣匯率昨盤中狂升2.61角、最高衝至28.904元；央行不斷敲進美元，收盤前進場作價，新台幣匯率在下午3時半後如自由落體般急墜2.71角，終場翻貶1.5分、收在29.18元，終止連三升。

匯銀主管透露，熱錢昨大舉匯入逾10億美元、出口商瘋狂拋匯，匯市昨天更湧現一波散戶搶匯潮，等於是協助央行「守匯」；匯市交投熱翻天，總成交量衝上25.49億美元。央行統計顯示，過去一周，新台幣匯率累計升值3.49角，升幅為1.2%。

昨日主要貨幣對美元升貶幅

新台幣匯率昨天盤中重返「28」字頭，寫下2022年4月8日以來逾三年新高紀錄；央行不樂見新台幣匯率升速過快，尾盤以實際行動將匯價拉回「29」字頭後以小貶1.5分報收；下周一適逢季底，央行昨天提前出手，猶如開出一條「出口商逃命之路」。

匯銀主管說，「央行柳樹又開始擺動了」，目前1個月期海外NDF（無本金交割遠期外匯交易）報價折價擴大至近4角，顯示海外法人對新台幣匯率懷有強烈升值預期、押寶新台幣匯率一個月後將升抵28.6元。

展望下周，若熱錢持續匯入，新台幣匯率周一開盤仍將重返「28」字頭，央行是否故技重施、尾盤守住「29」字頭，讓出口商第2季季報帳面不要太難看，引起關注。

央行統計顯示，美元指數昨天上漲0.01%，主要亞洲貨幣多數對美元貶值，新台幣與主要亞幣走勢不一致，成為央行昨天尾盤大舉拉下匯價關鍵主因。

央行資料指出，台灣主要貿易對手國貨幣韓元昨天貶值0.33%，日圓匯率貶幅0.29%，星元、新台幣與人民幣匯率分別貶值0.11%、0.05%與0.01%。

今年以來新台幣匯率已狂升12.34%，蟬聯「最強亞幣」寶座，遙遙領先韓元升幅8.38%，日圓升值8.13%，星元升幅6.6%，人民幣僅小漲1.81%。

匯銀人士表示，目前看來，新台幣匯率升勢尚未扭轉，第2季恐將維持在「28」字頭；儘管央行可透過尾盤作價將匯價壓回「29」字頭，但最多只能達成延緩新台幣匯率升值速度，因為尾盤的「29」字頭匯價，出口廠商廠商可謂「看得到、吃不到」。