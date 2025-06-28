央行主管異動 吳懿娟掌國庫局 曹體仁接經研處

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

中央銀行昨（27）日宣布高層異動，原國庫局局長賀培真將於今年7月16日屆齡退休，國庫局局長職務由經濟研究處處長吳懿娟調任，經濟研究處處長一職由經研處副處長曹體仁升任；曹體仁現年48歲，為目前央行最年輕的一級主管，透過博士甄試於2012年進入央行服務。

央行指出，國庫局新任局長吳懿娟，現年63歲，臺灣大學商學系畢業、商學研究所碩士、美國愛荷華州立大學經濟學研究所博士，1987年中央銀行行員乙等特考及格，1999年6月15日進央行服務，歷任經濟研究處副研究員、研究員、研究員兼科長、副處長、參事兼經濟研究處副處長等職務，2021年1月16日調升經濟研究處處長。

央行表示，吳懿娟任事積極負責，熟稔總體經濟、貨幣政策與經濟金融研究，具備經營管理及行政領導能力。

經濟研究處新任處長曹體仁，現年48歲，政治大學財務管理學系畢業、中央大學財務金融研究所碩士、美國紐約市立大學經濟學研究所博士，2012年3月15日進央行服務，歷任外匯局副研究員、研究員、行務委員等職務，2021年7月16日調任經濟研究處副處長。

央行指出，曹體仁任事積極負責，熟稔總體經濟、貨幣政策、經濟金融研究與國際金融業務，具備經營管理及行政領導能力；相關人事調整案，經央行理監事聯席會議核定，均自7月16日生效。

美國 研究所 央行

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