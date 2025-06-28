富邦、永豐金大股東買自家股

金融業5月遭匯損衝擊，金控大股東逢低敲進自家股。富邦集團董事長蔡明忠5月買進富邦金（2881）股票200張，已是連兩月加碼；永豐金大股東何家亦連兩月加碼；即將合併的新光金，也獲得台新金大股東旗下關聯企業敲進，市場推測，此舉有鞏固股權意味。

資料顯示，5月間，身兼富邦金董事的蔡明忠買進200張富邦金，持股達39.6萬餘張，個人為富邦金第五大股東。而他的長子蔡承道也買進10張富邦金，持股達13.5萬餘張或0.989%。

新光金最後一次股東會落幕，台新大股東旗下關係企業持股新光金也增加新面孔，分別為誠信資融公司及仲信資產管理，上月各買進1,000張新光金。永豐金大股東何壽川的夫人張杏如，上月再買進130張永豐金，自去年以來陸續增加個人持股。