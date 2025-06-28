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高雄銀董總驚傳同步異動 董座請辭、總座屆齡退休

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
高雄銀行。高雄銀行/提供。
高雄銀行。高雄銀行/提供。

高雄銀行（2836）董事長、總經理驚傳同步異動，上任高雄銀董事長剛滿兩年的鄭美玲突然請辭，下周一、6月30日即生效，而高雄銀總經理徐翠梅則是預定7月1日起屆齡退休，6月30日高雄銀將召開董事會討論總經理人事，屆時可能由常董、高雄市財政局長陳勇勝先行暫代董事長，主持董事會。

高雄銀董、總幾乎同時離開，遺缺是否能及時敲定接任人選，或者甫當選高雄銀獨立董事的前財長蘇建榮是否能夠先辭獨董再轉任，有待高雄市政府與主要民股協調決定。

鄭美玲受訪低調表示，請辭純粹是前後在高雄工作、離開家人已近三年，因此想要休息，擔任高雄銀董座期間，和公、民股大股東與經營團隊相處融洽、溝通順暢，而她剛剛升格當外婆，覺得生涯進入另一階段，想有不同規劃，因此請辭。

高雄銀行近年來董事長異動頻率頗高，鄭美玲於2023年5月高雄銀股東會改選後上任，她上任後不久即成功爭取到大股東高雄市政府與主要民股支持，同意辦理高雄銀歷史上最大規模現金增資案，增資後高雄銀股本一口氣增加逾四成、50億元，並於2024年上半年順利完成現增，拉升高雄銀資本適足率、擴大業務發展。

今年來高雄銀獲利成長顯著，自結前五月稅後純益4.34億元，年增三成，累計每股稅後純益（EPS）0.23元。

董事長 股東會

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