熱錢大賺炒匯財 投報率達兩位數

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

今年第2季以來具炒匯嫌疑熱錢大舉匯入，雖進場買台股，又同時敲進反向ETF，等於在股市「零風險」，但買進台股時匯入1元、買進反向ETF又匯入1元，同一時間匯入2元，在新台幣匯率強升時期具有賺取升值匯差的炒匯企圖。

今年以來新台幣升值12.34%，假設外資去年底匯入、透過股市操作滯留至今，投報率可達兩位數。

央行而言，外資匯入後唯一合理用途就是投資台股，如果匯入後沒有買股票，停在帳上坐等新台幣匯率升值，就會被央行視為炒匯投機客，將持續關切外資保管行，對匯入後不買股的外資「下逐客令」。

不只如此，外資賣超台股後，也不能在帳上停泊，必須立刻匯出，央行天天緊盯外資動向，要求不買股就得立刻匯出，不得停留過久。

有炒匯意圖的熱錢為避免被央行驅離，會想盡辦法在台停留，買進台股、再同步敲進反向ETF，就能躲過央行關切。

儘管央行與金管會在2020年便明定，外資持有反向ETF，占ETF發行量不得超過30%，但近期匯入的外資確實不斷加碼反向ETF，頗有藉此多留一段時間，等新台幣匯率升值、海撈一票匯差再走。

央行過去也曾抓到外資炒匯。在台糧商透過六家外銀在一年內大量預售新台幣遠期外匯，金額110億美元，若以2019年底新台幣匯率30元估算，高達新台幣3,300億元。

央行認為，這些廠商根本沒有做生意的「實際需求」，主要收入及成本多為美元計價、皆以美元收付，卻刻意創造新台幣曝險，就是要透過遠期外匯炒作、大賺新台幣升值匯差。

新台幣 央行 外資

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