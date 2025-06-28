國銀海外曝險 美中差距拉大…美連39季蟬聯第一

中央銀行昨（27）日公布今年第1季國銀國家風險統計，美國連39季蟬聯國銀最大曝險國，長期排名第二的中國大陸罕見被盧森堡「超車」，退居第三。

央行金檢處副處長謝人俊指出，盧森堡曾在2017年第2季短暫超前中國大陸、擠上第二名；至於中國大陸退居老三是否成為新常態，仍待觀察。

謝人俊指出，國銀對美國曝險，以及對中國大陸曝險的差距，已連八季超過1,000億美元，今年第1季進一步擴大至1,340億美元，寫下歷史新高紀錄。

央行每季公布國銀國家風險統計，分成直接風險與最終風險兩種；以直接風險而言，曝險前十大國家，依序為美國、盧森堡、中國大陸、澳大利亞、日本、香港、英國、新加坡、韓國及越南，合計4,484.8億美元，占國銀外國債權餘額的73%。

央行統計顯示，國銀對美曝險連39季蟬聯冠軍，今年首季對美曝險金額回升至1,800.7億美元，季增30.7億美元，

謝人俊解釋，國銀對美債權增加，主要來自信託資產與證券化商品投資成長；今年1月起，美國總統川普重返白宮，並提出衝擊全球金融市場的對等關稅政策，另外，美國政府債務問題浮現，市場對美國政府債務出現疑慮，公共部門本季減持美債約19億美元，但國內投資人仍持續看好美國股票、基金等資產並加碼投資。

央行指出，盧森堡為國際基金熱門註冊地，國銀對盧森堡曝險增加，主要是信託資產配置增加，加上歐元匯率升值4.03%所致。

中國大陸則是因中國人行持續實施寬鬆貨幣政策，導致銀行間債券、金融債及海外分行授信縮減，整體曝險金額也隨之下滑。

央行表示，國銀對中國大陸的債權，自2021年攀升至595億美元達到高點後，已連三年下滑，今年第1季降至461.2億美元，平均每年減幅約為44.7億美元。