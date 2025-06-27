央行柳樹狂擺動！台幣戲劇化狂升翻小貶 下周季底作帳守得住29字頭嗎？

中央銀行出重手修理熱錢，匯市27日上演令投資人驚詫的「豬羊變色」戲碼。匯銀主管透露，熱錢大舉匯入逾10億美元、出口商也瘋狂拋匯，新台幣匯率盤中狂升2.61角、最高衝至28.904元；中央銀行盤中不斷敲進美元，收盤前再進場作價，新台幣匯率在下午3時半後，如自由落體般急墜2.71角，終場翻貶1.5分、收在29.18元，終止連三升。

除熱錢與出口商如潮水般蜂擁拋匯外，匯市也湧現一波散戶搶匯潮，等於是協助央行「守匯」；匯市交投熱翻天，總成交量衝上25.49億美元。央行統計顯示，過去一周，新台幣匯率累計升值3.49角，升幅為1.2%。

睽違逾三年，新台幣匯率盤中重返28字頭，寫下逾三年新高紀錄；不樂見新台幣匯率升速過快的央行，尾盤以實際行動將匯價拉回29字頭後、以小貶1.5分報收；下周一適逢季底，央行提前出手，猶如開出一條「出口商逃命之路」。

匯銀主管說，「央行柳樹又開始擺動了」，目前1個月期海外NDF（無本金交割遠期外匯交易）報價折價擴大至近4角，顯示海外法人對新台幣匯率懷有強烈的升值預期、押寶新台幣匯率1個月後將升抵28.6元。

展望下周，若熱錢持續匯入，新台幣匯率周一開盤仍將重返28字頭，央行是否故技重施、尾盤守住29字頭，讓出口商第2季的季報帳面不要太過難看，引起市場關注。

央行統計顯示，美元指數今上漲0.01%，主要亞洲貨幣多數對美元貶值，新台幣與主要亞幣走勢不一致，成為央行尾盤大舉拉下匯價的關鍵主因。

央行資料指出，台灣主要貿易對手國貨幣韓元，今天貶值0.33%，日圓匯率貶幅0.29%，星元、新台幣與人民幣匯率分別貶值0.11%、0.05%與0.01%。

今年以來，新台幣匯率已狂升12.34%，蟬聯「最強亞幣」寶座，遙遙領先台灣主要貿易對手國貨幣韓元升幅8.38%，日圓升值8.13%，星元升幅6.6%，人民幣僅小漲1.81%。

匯銀人士表示，目前看起來，新台幣匯率升勢尚未扭轉，第2季恐將維持在28字頭；儘管央行可透過尾盤作價、將匯價壓回29字頭，但最多只能達成延緩新台幣匯率的升值速度，因為尾盤的29字頭匯價，出口廠商可謂「看得到、吃不到」。