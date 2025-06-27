快訊

台積電登榜！時代百大影響力企業出爐 輝達、三星雙雙落選

錄取率僅5%！最難錄取公司榜單曝光 「這些公司」上榜

收炸彈恐嚇信！被要求撤下「蕭美琴遭跟監」 新聞 陸委會發聲

央行柳樹狂擺動！台幣戲劇化狂升翻小貶 下周季底作帳守得住29字頭嗎？

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料庫
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料庫

中央銀行出重手修理熱錢，匯市27日上演令投資人驚詫的「豬羊變色」戲碼。匯銀主管透露，熱錢大舉匯入逾10億美元、出口商也瘋狂拋匯，新台幣匯率盤中狂升2.61角、最高衝至28.904元；中央銀行盤中不斷敲進美元，收盤前再進場作價，新台幣匯率在下午3時半後，如自由落體般急墜2.71角，終場翻貶1.5分、收在29.18元，終止連三升。

除熱錢與出口商如潮水般蜂擁拋匯外，匯市也湧現一波散戶搶匯潮，等於是協助央行「守匯」；匯市交投熱翻天，總成交量衝上25.49億美元。央行統計顯示，過去一周，新台幣匯率累計升值3.49角，升幅為1.2%。

睽違逾三年，新台幣匯率盤中重返28字頭，寫下逾三年新高紀錄；不樂見新台幣匯率升速過快的央行，尾盤以實際行動將匯價拉回29字頭後、以小貶1.5分報收；下周一適逢季底，央行提前出手，猶如開出一條「出口商逃命之路」。

匯銀主管說，「央行柳樹又開始擺動了」，目前1個月期海外NDF（無本金交割遠期外匯交易）報價折價擴大至近4角，顯示海外法人對新台幣匯率懷有強烈的升值預期、押寶新台幣匯率1個月後將升抵28.6元。

展望下周，若熱錢持續匯入，新台幣匯率周一開盤仍將重返28字頭，央行是否故技重施、尾盤守住29字頭，讓出口商第2季的季報帳面不要太過難看，引起市場關注。

央行統計顯示，美元指數今上漲0.01%，主要亞洲貨幣多數對美元貶值，新台幣與主要亞幣走勢不一致，成為央行尾盤大舉拉下匯價的關鍵主因。

央行資料指出，台灣主要貿易對手國貨幣韓元，今天貶值0.33%，日圓匯率貶幅0.29%，星元、新台幣與人民幣匯率分別貶值0.11%、0.05%與0.01%。

今年以來，新台幣匯率已狂升12.34%，蟬聯「最強亞幣」寶座，遙遙領先台灣主要貿易對手國貨幣韓元升幅8.38%，日圓升值8.13%，星元升幅6.6%，人民幣僅小漲1.81%。

匯銀人士表示，目前看起來，新台幣匯率升勢尚未扭轉，第2季恐將維持在28字頭；儘管央行可透過尾盤作價、將匯價壓回29字頭，但最多只能達成延緩新台幣匯率的升值速度，因為尾盤的29字頭匯價，出口廠商可謂「看得到、吃不到」。

新台幣 央行 台幣匯率

延伸閱讀

央行出手使匯市上演驚奇秀 半小時內由升轉貶29.18 貶值1.5分作收

央行在收盤前半小時出手 匯市上演驚奇秀

精成科急衝漲停 接棒集團作帳火種

台幣午盤收28.98 三大因素成交量縮小

相關新聞

央行出手使匯市上演驚奇秀 半小時內由升轉貶29.18 貶值1.5分作收

匯市在今日收盤前半小時發生戲劇性轉折，央行選在收盤前最後半小時出手，使得匯市在3點半之後，匯價從今日最高點28.904一...

央行柳樹狂擺動！台幣戲劇化狂升翻小貶 下周季底作帳守得住29字頭嗎？

中央銀行出重手修理熱錢，匯市27日上演令投資人驚詫的「豬羊變色」戲碼。匯銀主管透露，熱錢大舉匯入逾10億美元、出口商也瘋...

國銀對中曝險近8年首度退居第3 與美差距寫新高

中央銀行今天公布114年3月底國銀國家風險統計，美國連39季居國銀最大曝險國，國銀對中國大陸曝險近8年來首次退居第3名，...

新台幣盤中再見28元 國銀：日圓兌換量近期明顯成長

新台幣今天盤中最高升至28.904元，睽違3年多重返28元。國銀指出，暑假出國旺季到來，不少民眾趁新台幣走升時換日圓，北...

央行在收盤前半小時出手 匯市上演驚奇秀

匯市快收盤之際上演「驚奇秀」。匯市在3點半之後，匯價從今日最高點28.904一路往上飆高，3點半過後隨即收復29大關失土...

匯市上演大驚奇！央行尾盤出重手 台幣狂升翻小貶、守住29字頭

中央銀行出重手，國內匯市27日上演令人驚詫的「豬羊變色」戲碼。新台幣匯率今天盤中狂漲逾2角，最高升抵2.61角，最高升抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。