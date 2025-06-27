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「Come to Asia！」國泰強調2050年亞洲具備1.1兆清潔能源投資機會

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰世華銀行副總經理温珍瀚（左二）做為台灣唯一代表，向全球傳遞亞洲在國際能源轉型方面的發展潛力。由左至右為全球永續投資研究主管Jaakko Kooroshy、國泰世華銀行副總經理温珍瀚、丹麥大型退休基金Industriens Pension首席投資長Peter Lindegaard、Ceres Investor Network副總裁Kirsten Spalding。 國泰金控／提供
國泰世華銀行副總經理温珍瀚（左二）做為台灣唯一代表，向全球傳遞亞洲在國際能源轉型方面的發展潛力。由左至右為全球永續投資研究主管Jaakko Kooroshy、國泰世華銀行副總經理温珍瀚、丹麥大型退休基金Industriens Pension首席投資長Peter Lindegaard、Ceres Investor Network副總裁Kirsten Spalding。 國泰金控／提供

氣候變遷已是迫在眉睫的全球議題，在各國面對能源轉型的關鍵時刻，國泰金控（2882）做為全台唯一三度受邀參加「氣候投資高峰論壇」（Climate Investment Summit，CIS）的金融業，今年由國泰世華銀行副總經理温珍瀚代表，親赴倫敦證交所參與「如何在能源轉型投資中獲益？」（Investing in the Clean Energy Transition – Where Are the Real Returns？）分場論壇。

温珍瀚強調，在能源轉型過程中，必須降低投資風險，尤其是因應日漸升溫的氣候實體風險，像是風災、洪水、旱災，建立更安全的投資環境，才能讓更多人願意加入能源轉型的行列，完成環境、資本與社會都能永續發展的淨零藍圖。

「氣候投資高峰論壇」由全球最具影響力氣候行動平台世界氣候基金會（World Climate Foundation, WCF）主辦，聚集上百家金融機構與氣候行動組織，共同討論能源轉型策略與投資方向，加速落實巴黎協定與淨零碳排目標。國泰在去年的氣候投資高峰論壇中，聚焦台灣再生能源發展成果與專案細節，今年，國泰做為台灣唯一代表，更向全球傳遞亞洲在國際能源轉型的發展潛力。

「Come to Asia！（歡迎來亞洲）」温珍瀚在「如何在能源轉型投資中獲益？」論壇中分享，根據能源經濟暨金融分析研究院（IEEFA）調查，亞洲各國政府近年如火如荼地制定太陽能和風能發展目標，包含台灣、日韓、越南與馬來西亞等國，預計2050年，亞洲光電與離岸風電供應鏈投資潛力將高達1.1兆美元，亞洲市場已引起全球投資人關注。

回到台灣，因應產業能源轉型、技術創新等需求，能源轉型投資市場也正大幅提升。根據金管會數據 顯示，2024年全台銀行對綠電及再生能源產業放款餘額突破新台幣3兆元，較前年成長一成；放眼國際，不僅美國風電、光電未來裝置容量將雙雙倍增，東南亞等新興市場快速增長的電力需求，更預計帶動全球進一步的能源轉型投資。據國際能源總署（IEA）估計 ，為了達到能源轉型目標，全球每年需額外投入5,000億美元到再生能源建置、電網規劃與儲能等領域，市場發展潛力大。

温珍瀚也在會中分享國泰集團豐富的淨零投資實戰經驗，截至2024年底，國泰金控能源轉型投融資金額達新台幣733億元，較三年前成長80%，累計核貸、投資光電超過1,500MW、離岸風電超過1,900MW，展現推動能源轉型的決心。以國泰世華銀行為例，自2011年起即領先承作台灣首件光電融資，隨後陸續參與國內外重要再生能源專案，包含台灣首件風電專案融資，以及與亞洲開發銀行（ADB）合作，完成越南最大陸域風電案；國泰人壽2024年更創下國內壽險業者投資離岸風電最高紀錄，參與沃旭大彰化西北離岸風場。

在全球能源轉型的十字路口，國泰金控持續投入資本，以具體行動推動能源轉型的新投資模式，並精進風險管理能力，展現企業淨零的社會責任，不僅幫助台灣邁向淨零碳排的目標，更從台灣、亞洲、全球觀點出發，推動能源轉型邁向下一個里程碑。

離岸風電 國泰金控

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