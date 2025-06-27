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中信銀子行東京之星擴大日本業務版圖 收購Gracchus Servicer　

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信金（2891）27日公告，旗下日本子行The Tokyo Star Bank, Limited（東京之星）將收購Gracchus Servicer, Inc.，強化在日本地區的業務布局。交易對象為Gracchus & Associates, Inc.，本次交易價格為2.4億日圓，約合新台幣4,800萬元，預計於114年8月1日完成交割。

本次收購案是東京之星銀行為推動業務成長所進行的策略性投資。買賣雙方已訂定價格調整機制，若交割日前Gracchus Servicer的淨值高於基準日淨值，則收購價格維持不變；若低於基準日淨值，則將從對價中扣除差額，以保障交易公平性。所有交易款項將以東京之星自有資金支付。

此次交易完成後，預期將有助於東京之星提升整體收入及業務規模，進一步強化其在日本市場的競爭力。收購完成後將持續經營Gracchus Servicer的業務，並進行進一步業務優化與發展。

此次交易不涉及關係人或關係企業，亦無利害關係董事，且會計師意見未有非合理性認定，相關程序依法進行，並已由牧真之介會計師事務所出具審閱意見。此次併購也將使東京之星營運模式擴展至Gracchus Servicer執照範圍內可經營之新業務，預期將為整體獲利帶來正面貢獻。

淨值 東京 日本

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