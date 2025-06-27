新台幣盤中再見28元 國銀：日圓兌換量近期明顯成長

新台幣今天盤中最高升至28.904元，睽違3年多重返28元。國銀指出，暑假出國旺季到來，不少民眾趁新台幣走升時換日圓，北富銀指出，5月與6月日圓總兌換金額明顯增加，日均兌換量較今年1到4月成長超過200%；國泰世華銀觀察，5月日圓換匯量與金額平均成長約3倍。

根據中央銀行統計，美元指數今年以來慘跌1成，亞洲貨幣多數都走升，新台幣今年以來累計升值12.34%，韓元升8.38%，日圓也升8.13%。新台幣今天盤中更一度升至28.904元，寫下逾3年新高，根據台銀最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價今天最低見到0.2038，再現日圓甜甜價。

新台幣「升升不息」，對於有換日圓等外幣需求的民眾來說，不少人反而趁勢進場撿便宜。台北富邦銀行說明，5月客戶換日圓筆數較4月成長約3倍。

北富銀指出，5月、6月日圓總兌換金額明顯增加，日均兌換量較今年1到4月成長超過200%；其他幣別像是美元，日均兌換量較今年1到4月成長超過6成，人民幣與澳幣兌換量也有較大成長。

國泰世華銀指出，日圓換匯量主要受到匯率波動影響，新台幣5月強升，銀行端的日圓換匯量及金額平均成長約3倍。

玉山銀指出，新台幣5月大幅升值、讓日圓匯價相對下跌，台灣民眾偏愛日本旅行，從網銀觀察，日圓交易量較去年同期成長超過100%。

整體來看，玉山銀說，5月到6月新台幣兌美元升值近10%，相較之下幾乎所有外幣兌新台幣都呈貶值。適逢暑期出國旺季到來，包括日圓、美元、澳幣及歐元交易量都成長，用戶在玉山銀自動化平台交易量跟去年同期相比成長6成。