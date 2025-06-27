中信銀黃文烈接任策略長 中信金資訊安全長吳佑文出任

中信金（2891）公布重要人事異動，其中，中信銀將由黃文烈接任策略長一職，原任策略長蔣振彰卸下該職務；中信金則由吳佑文接任資訊安全長，接替原任的辛允中。兩項人事異動均屬職務調整，並將於114年7月1日正式生效。

根據公告，中信銀此次策略長異動，是基於業務發展需求進行的內部調整。黃文烈現任中信銀資深副總經理，將在原有職責基礎上接掌策略長，負責協助銀行在策略規劃與營運整合上持續強化布局。

同時，中信金也進行資訊安全長的人事更替。新任資訊安全長吳佑文目前擔任副總經理，將負責集團資訊安全政策與風險管理等重要工作，對於維護金融控股體系下的資安架構與客戶資料安全，扮演關鍵角色。

此次人事異動係因應集團發展與管理需求所進行的調整，期望藉由組織強化與人才配置，進一步提升營運效率與風險控管能力，穩固集團在金融市場的領導地位。