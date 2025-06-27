Bankee搶攻旅遊商機 換匯、網路、現金回饋推出一條龍優惠

出國旅遊最怕換匯虧到，也怕出國網路爆貴，還擔心刷卡沒有回饋金，遠東商銀Bankee社群銀行搶攻旅遊市場推出「夏日出發，出國換匯靠Bankee」活動，推出優惠一次解決這三大地雷。

兌換美元、日圓筆筆有回饋，最高享相當於減碼約4.5分回饋金，海外刷卡3%無上限，以及eSIM上網流量免費送。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，夏日旅遊旺季，國人對於美金、日圓等熱門旅遊貨幣需求高，特別針對出國旅遊族群量身打造「一條龍」式服務，從兌換外幣到刷卡訂機票、飯店，再到出國上網，都可享有優惠及海外刷卡享3%回饋無上限，符合資格再加碼送美國/日本免費eSIM，讓旅遊族群輕鬆省錢又便利。

好康一：兌換美金日圓最高減碼約4.5分回饋金，單筆最高回饋新台幣500元。

遠東商銀Bankee社群銀行客戶於活動期間透過Bankee App兌換美金（USD）或日圓（JPY），單筆滿等值新台幣1萬元，即享新台幣15元回饋金，相當於美元減碼約4.5分，單筆兌換最高回饋新台幣 500 元，筆數無上限。

好康二：JetFi Mobile新客加碼送免費eSIM，凡是完成兌換美元日圓任務的JetFi Mobile新客，就可獲得「美國/日本 eSIM 計日型1GB（1日）兌換碼」+「eSIM 七折優惠券」各一。

好康三：新戶首兌外幣，加碼再送388；即日起，透過活動連結或於開戶時輸入指定推薦碼開立Bankee數位存款帳戶的新戶，於活動期間首次登入Bankee App兌換任一外幣，即可獲得新台幣388元回饋金，加上單筆最高新台幣500元的兌換外幣回饋金，等於新戶可獲得新台幣888元回饋。

好康四：出國刷Bankee信用卡，享海外消費現金回饋3%無上限；持Bankee海外旅遊分期神卡訂機票、訂飯店、海外刷卡消費等，都可享有海外消費現金回饋3%無上限，還可選擇消費分期慢慢付，享滿額一期或三期零利率，分期金額同享現金回饋無上限。