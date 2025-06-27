央行出手使匯市上演驚奇秀 半小時內由升轉貶29.18 貶值1.5分作收

匯市在今日收盤前半小時發生戲劇性轉折，央行選在收盤前最後半小時出手，使得匯市在3點半之後，匯價從今日最高點28.904一路往上飆高，65今天開盤即一路走升，甚至升破29關卡驚見28字頭的匯價，在收盤時戲劇性的由升轉貶，以29.18作收，較昨日29.165的匯貶值1.5分。

央行的出手，使得3點半過後，匯價隨即收復29大關失土，並使終場以貶值作收。由於3點半過後，所有出口商已不能再進場拋匯，因此匯市普遍預期，在3點半過後能有這種「驚奇秀」，代表「老大」出手了，而且，由於3點半之後已沒有任何進出口商、外資可以進場，形同是央行「一個人的武林」，也使得央行不論是找銀行作價，或是自己進場買匯，都能發揮最強的力道，因此不但一腳把台幣匯價踢回29.1關卡之上，還以貶值作收。

觀察成交量，台北外匯經紀公司的成交量為18.59億美元，元太外匯經紀公司成交量為6.9億美元，合計25.49億美元。匯銀人士指出，已很久沒看到3點半過後，匯價有如此戲劇性的演出，據了解，應和月底將至，上市櫃公司要編列半年報，倘若匯率升太多，恐將使不論高科技大廠，或是傳統產業，或是壽險為主的金融業數字都「非常難看」，接下來也會影響公司獲利、衝擊股市，因此央行趕在周五，仍是出手阻升。