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匯市上演大驚奇！央行尾盤出重手 台幣狂升翻小貶、守住29字頭

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行出重手，國內匯市27日上演令人驚詫的「豬羊變色」戲碼。匯率示意圖。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
中央銀行出重手，國內匯市27日上演令人驚詫的「豬羊變色」戲碼。匯率示意圖。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

中央銀行出重手，國內匯市27日上演令人驚詫的「豬羊變色」戲碼。新台幣匯率今天盤中狂漲逾2角，最高升抵2.61角，最高升抵28.904元，收盤前半小時，央行進場作價、大砍升幅，並令新台幣匯率翻貶1.5分後，以29.18元作收，守住29字頭，台北外匯經紀公司成交量高達18.59億美元。

匯銀主管指出，下周一是6月最後一個交易日、同時也是季底，央行選在今天拉下匯價，頗有「放出口商一條生路」的味道。不過，若國際匯市風向未變，美元持續疲軟，吸引熱錢匯入、國人債券ETF贖回潮未歇，出口商也持續拋匯，新台幣匯率下周一恐持續升值、重返28字頭。

新台幣 台幣匯率 出口商

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