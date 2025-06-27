新台幣狂升恐衝擊產業 國民黨團呼籲央行調節

台幣匯率持續飆升，漲勢居亞幣之冠。國民黨團今天上午召開記者會，呼籲央行放緩台幣升值，國民黨立委賴士葆說，「央行絕對有能力放緩台幣升值的幅度」，否則傳統產業哀鴻遍野。國民黨立委吳宗憲批評，執政黨對外只會下跪，員工將面臨失業的問題，別全部都在搞大罷免，應該要以蒼生為念。

國民黨立委賴士葆、楊瓊瓔、吳宗憲等人今天舉行「台幣暴力升值、產業苦不堪言、政府束手無策」記者會，呼籲央行放緩台幣升值，適時進場調節匯率，讓產業有充分時間調控或避險，否則一旦產業倒閉，社會將面臨失業潮。

賴士葆指出，央行曾經說過，台幣升值必須要與其他幣別競爭，但台幣近期升值12.4%，這一波貨幣升值在亞幣中，新台幣在世界貨幣是「獨強」，獨強造成我國外銷產業急落，因為台灣產業成本很高，倘若台幣升值到28元，工具機械產業將會倒掉一半。

賴士葆呼籲，「央行絕對有能力放緩台幣升值的幅度」，讓產業有時間調適或避險，若一次讓台幣升滿，相關產業來不及應對，後果相當嚴重。除中小企業來不及避險，下半年度經濟成長率會大幅下降2%，無薪假人數增加，傳統產業將哀鴻遍野，央行必須適時進場調節匯率。

吳宗憲指出，台灣經濟結構以出口為導向占GDP60%，近期台幣兌換美元匯率升破29.2元以上，導致相關產業的利潤都被匯率吃光，這對國家經濟產生重大影響，包括一些機械工具業者暫不接單，這意味著員工將放無薪假，甚至失業，這已經不是單純老闆獲利減少，而是員工將面臨失業的問題。

吳宗憲批評，民進黨政府在這段時間專注於對內鬥爭，對外只有下跪，順從其他國家對台灣的要求。無論是對等關稅或是匯率問題，已經讓人民叫苦連天。面對如此嚴峻的時刻，民進黨政府各部會從上到下，民意代表從中央到地方，全部都在搞大惡罷，讓國家持續空轉，呼籲民進黨要以蒼生為念。

楊瓊瓔表示，新台幣匯率近期獨強，已讓台灣機械業哀鴻遍野、血流成河，嚴重侵蝕機械業出口競爭力和獲利表現，業者不是不努力，但所有努力成果被匯率侵蝕，賴清德總統及央行卻始終無法回答業界的疑惑，關稅議題還沒談出著落，匯率已先慘賠一波，接下來要怎麼辦？