台幣升值創新高 立委揭中小企業憂訂單虧損

台北外匯市場27日開盤新台幣兌美元匯率以29.14元開出，盤中時甚至一度觸及28.96元，再刷2022年4月8日以來的3年新高，匯率不穩定，直接影響中小企業、傳統產業的成本，造成「不敢接訂單」的處境。立委陳亭妃特別針對企業關注的匯率議題提出質詢，要求經濟部要提出具體對策以穩定產業信心。

隨著以伊戰爭停火，避險情緒降溫，美元持續走弱、亞幣走升，美元指數失守98大關，美國銀行（BOA）更預測年底台幣匯率將升至28.8元，明年底還可能衝上27.6元，陳亭妃特別點出地方中小企業、傳統產業「不敢接訂單」背後的原因：多接一張多虧損一張，且「匯率每升1%，虧損就增加1.5%」，並且質詢經濟部如何協助提升其「信心指數」？

對此，經濟部長郭智輝坦言，台灣中小企業確實對於匯率的準備及避險能力比較弱，並提出短期推出低利率貸款、長期協助低碳化及智慧化轉型等「2大解方」，但也坦言目前確實無法穩定接訂單。

陳亭妃進一步提醒，產業面臨極大經營壓力，必須解決當前的產業困境，因此提出「由大企業採購替代外銷訂單」的建議，以協助穩定中小企業訂單來源。郭智輝則允諾，將由經濟部轄下20餘個法人機構輔導中小企業進入供應鏈，提升產業競爭力，最後還不忘強調「台南也有在進行」。

陳亭妃強調，當前的問題不只是轉型或升級，更是中小企業如何「活下去」的信心危機。呼籲經濟部要以行動加速回應，不能讓基層產業孤軍奮戰，並且要求經濟部在一個月內，提供經濟部轄下法人機構輔導中小企業整合國內供應鏈的計畫與進度報告。