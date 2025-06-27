ETF資產配置正夯 凱基證券攜手貝萊德投信啟動全球投資新布局

隨著台灣市場陸續開放虛擬資產ETF與主動式ETF等新型態商品，ETF已從單純追蹤指數，進化為多元、靈活、具策略性的資產配置選項。看準ETF商品趨勢，凱基證券日前攜手全球ETF領導品牌貝萊德投信共同舉辦投資論壇，深入探討ETF實務應用、主題式投資策略及資產配置趨勢，協助投資人透過多元ETF商品靈活因應多變市場環境，掌握長期成長契機。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，ETF商品不斷推陳出新，凱基證券不僅提供最即時的市場資訊，更致力打造全方位ETF解決方案，未來也將持續結合全球領先資產管理機構的專業資源，深化投資人教育與專業陪伴，協助客戶於全球市場變局中穩健布局，掌握結構性趨勢。

論壇中，凱基證券針對下半年市場面臨關稅談判、貨幣市場波動與美國財政不確定性三大挑戰，提出「ACE資產配置策略」，從另類資產(Alternatives)、固定收益(Credit)及優質股權(Elite Stock)三大方向出發，透過布局黃金、虛擬貨幣等另類資產ETF，搭配多元天期債券ETF，以及靈活運用等權重、主動式或主題式ETF，協助投資人強化投資組合韌性，有效因應下半年潛在波動。同時，凱基證券也深入解析ETF商品的篩選流程，涵蓋折溢價、追蹤偏離度、流動性指標等關鍵衡量面向，協助投資人從效率、風險與策略多重角度，掌握ETF於資產配置中的實務應用。

擁有全球ETF領域深厚經驗的貝萊德投信也分享，在市場需求日益多元的趨勢下，主題式ETF已成為投資人參與全球結構性長期趨勢的重要工具。透過涵蓋科技創新、永續發展、能源轉型、醫療健康等熱門題材，主題式ETF不僅提升投資策略前瞻性，更有助於分散單一市場或產業的風險，讓投資人聚焦長線成長機會，同時兼顧風險管理。

凱基證券持續強化「國內首家ETF專業券商」定位，除了針對不同投資經驗的客戶提供豐富完整的ETF資訊外，更積極導入專業ETF顧問（ETFP）認證培訓課程，確保銷售團隊具備深度與廣度兼具的專業能力，為投資人提供最合適的建議與服務。同時，凱基證券推出「跨國買 選凱基」優惠活動，提供美股手續費驚喜價且無低消門檻，活動期間新開戶符合指定條件，再加碼台股交易優惠，協助投資人輕鬆布局台美股市場。更多活動詳情，請洽詢凱基證券各分公司或活動官網。