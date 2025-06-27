台幣暴力升值產業苦 國民黨團呼籲央行調節匯率

@@@台幣匯率@@@持續飆升，27日以29.14元開盤，升2.5分，機械業更喊匯率狂升已嚴重衝擊廠商獲利，若升破28元恐將出現倒閉潮。對此，國民黨立法院黨團召開記者會，呼籲央行放緩台幣升值，適時進場調節匯率，讓產業有充分時間調控或避險，否則一旦產業倒閉，社會將面臨失業潮。

立委吳宗憲表示，台灣經濟結構以出口為導向佔GDP60%；換言之，美元與台幣之間匯率小幅波動，都造成相關產業非常大的影響。近期台幣兌換美元匯率升破29.2元以上，導致相關產業的利潤都被匯率吃光，這對國家經濟產生重大影響，包括一些機械工具業者暫不接單，這意味著員工將放無薪假，甚至失業，這已經不是單純老闆獲利減少，而是員工將面臨失業的問題。

吳宗憲指出，台灣大多屬中小企業，其中機械、機械工具等製造業的獲利幾乎是「毛三到四」(3%-4%)。台灣面臨不僅是關稅問題，還有匯率問題，關稅問題尚未解決，現在又面臨匯率問題，對國內產業是雪上加霜。

吳宗憲表示，台積電曾公開估計，台幣兌換美元每升值1%，將導致台積電營業利益下降0.4%，換算成淨利將下降1%。目前，台灣製造業對內面臨缺工、缺電、缺水、缺地問題，對外有關稅和匯率問題，以及不乾淨能源生產的碳稅問題。他呼籲政府盡全力幫產業找出路。

立委楊瓊瓔表示，新台幣匯率近期「獨強」，今年以來升幅達11.53%，登上世界第一強，已讓台灣機械業「哀鴻遍野」、「血流成河」，嚴重侵蝕機械業出口競爭力和獲利表現，業者不是不努力，但所有努力成果被匯率侵蝕。

楊瓊瓔提到，從潭子、神岡、大甲、豐原、太平到大里的大肚山縱谷，聚集了上萬家大小工廠，產銷全球各式機密機械與零件，台灣位居全球第三大工具機出口國，且在精密機械產業扮演著舉足輕重的地位。而中部機械業縱谷今年以來，卻蒙受川普關稅與新台幣匯率強勁升值的雙重打擊。

楊瓊瓔表示，很多業者說這根本不是正常的升值，而是政策失能引爆的產業災難，現在是因關稅而按下暫停鍵，而新台幣強升讓公司幾乎來不及避險，連本錢都賠進去。業者擔憂，從業這麼多年，沒看過台幣升這麼快，體質佳的廠商還能撐住，體質一般的廠商沒賺錢甚至虧錢，體質差的廠商大約會有三成倒閉。

楊瓊瓔強調，央行應該履行匯率管理的責任，讓升值過程循序漸進，例如半年內升值5%，而不是在短短兩三天內急升。升值貶值各有利弊，不是不能升，是不能在大家還搞不清楚狀況就升，引起市場恐慌。或許現時正值與美國進行貿易談判，央行可能擔心調節匯率，會影響年底美國財政部公布的匯率政策報告，被扣上「匯率操縱國」的帽子，因此面對台幣急升也「束手無策」。

楊瓊瓔請央行正視問題嚴重性，央行也不應向美國示軟，畢竟維持新台幣匯率穩定是央行天職，且台灣並非國際貨幣基金組織成員，匯率的穩定與獨立自主十分重要，這更是台灣能否永續穩健存在的關鍵。瑞士、泰國央行都能向美國說「不」，台灣央行也應「走自己的路」，勇敢捍衛台幣匯率。產業不能再等，政府不能再拖，請央行擔起責任，守住匯率、守住產業、守住台灣。

立委賴士葆表示，中華民國外匯存底約5800億美元，26日外匯交易量為32億美元，平均每日外匯交易量20億美元至30億美元間。換句話說，5800億美元v.s20億美元至30億美元，央行應該有能力處理匯率問題。

賴士葆提到，在台幣猛升之前，美國還未宣布匯率操縱國名單，我國央行滿足美國匯率操縱國三個條件中的兩個，被列為觀察名單之後，央行小心不進場干預或調節匯率，國人也許能夠接受。但當美國已經將我國列入匯率操縱觀察名單後，這時候央行難道不要考慮台灣產業？

賴士葆指出，央行曾經說過，台幣升值必須要跟其他幣別競爭，但台幣近期升值12.4%、韓元升值8.7%、日圓升值8.4%，新加坡升值6.7%，這一波貨幣升值在亞幣中，新台幣是「獨強」，在世界貨幣也是「獨強」，「獨強」結果會造成我國外銷產業急落，因為台灣產業成本很高，倘若台幣升值到28元，工具機械產業將會倒掉一半。

賴士葆呼籲，央行絕對有能力放緩台幣升值的幅度，讓產業有時間可以調適或避險，若一次讓台幣升滿，相關產業將會來不及應對，後果會相當嚴重。

賴士葆重申，央行5800億美元的外匯存底，面對每天成交量20、30億美元，絕對有能力處理，不應該讓台幣匯率急升，除了中小企業來不及避險外，下半年度經濟成長率會大幅下降達2%，無薪假人數會增加，傳統產業將哀鴻遍野；因此，央行必須適時進場調節匯率。