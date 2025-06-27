防詐利器再加一 土地銀行啟用短碼簡訊68005

土地銀行防詐利器再加一，為防堵詐騙集團假冒銀行名義，土地銀行即日起正式啟用「68005」專屬簡碼簡訊服務，搭配既有的AI模型、臨櫃關懷、員工教育與宣導活動，藉此打造防詐五大核心，幫助民眾即時辨識訊息，降低受騙風險。

隨著人工智慧、虛擬資產蓬勃發展，詐騙手法日新月異，行政院推出「打詐新四法」搭配「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，以教育宣導、攔阻訊息、阻斷金流、偵查打擊、建置金融機構聯防通報機制及「111」政府專屬簡碼簡訊等措施，全面協助我國達成識詐、堵詐、阻詐、懲詐及防詐效益。

響應行政院政策，土地銀行持續精進防詐措施。為反制詐騙集團假冒銀行名義寄發釣魚簡訊，土地銀行本次新增「68005」專屬簡碼簡訊服務，前兩碼「68」為電信業者認證的金融業專用編碼，後三碼「005」則是土地銀行的機構代碼，民眾可依該號碼的行銷或通知型簡訊辨識為土地銀行官方發送，具高度識別性與防偽力。

同時，土地銀行善用AI科技，自加入內政部警政署與全台35家金融機構共同組成的「鷹眼識詐聯盟」後，運用AI模型強化阻詐效果，提前攔阻詐騙金流，近一年來已成功阻詐178件詐騙案，避免損失金額超過1.6億元。在臨櫃關懷、員工教育方面，土地銀行針對受理臨櫃無摺存入非本人帳戶、年長者及久未往來客戶臨櫃洽辦業務等加強關懷提問，並定期邀請內政部警政署刑事警察局向行員宣導金融詐欺趨勢與臨櫃攔阻技巧。

此外，為提升全民防詐意識，土地銀行在「全國368鄉鎮走透透」、「防詐先鋒 青春不踩雷」、金融服務業聯合總會等公益活動，以全國營業據點、官方網站及社群平臺多管齊下，大力宣導防詐意識，每年接觸人次逾百萬人，藉此推廣金融素養及防詐知識，善盡企業社會責任。