台幣午盤收28.98 三大因素成交量縮小

台幣匯價午盤收28.98，升值1.85角，觀察成交量，台北外匯經紀公司統計上午成交量10.39億美元，較昨日上午逾17億美元的成交量明顯縮小，匯銀人士指出，除了許多出口大廠已趕在昨日也出手拋匯之外，央行也有再出手勸說廠商不要在同一時間拋匯，此外，今日台股下跌，外資進場的力道也放緩，是今日上午成交量明顯較日昨縮小的主因。

但台幣升值壓力仍大，從整個上午匯價變化，就可看出央行在匯價盤中最高價位29.85時，數度出手阻升，且希望把匯價拉回29元關卡，盤中震幅也因此加劇，而在11點過後，匯價從28.95的最高價位緩步回貶至28.98，午盤過後能否再重回29大關，除了出口商，外資動向則為另一重點。