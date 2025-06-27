嚇！台幣強勁升值驚見28字頭 學者：央行快放出新台幣

新台幣27日強勁升值，匯價在10點過後才10分鐘，就升破29關卡，來到28.994，這也是三年多來，28字頭首度再現。中央大學經濟系教授吳大任27日表示，新台幣現在不是高點，也應該是非常接近高點了。至於央行該如何處理？他認為，央行不是沒有工具，應該「直接放出新台幣，增加供給就好」。

吳大任分析，拉貨潮讓我國4、5月出口表現亮眼，出口廠商手中有非常多美元，有匯兌的需求，進而加重升值壓力。不過，這樣的情況，7月可能出現反轉，將使得新台幣需求下降，屆時新台幣反而可能面臨貶值壓力。

吳大任示警，廠商若因為新台幣強升而不敢接單便會衝擊出口，台灣經濟影響程度就可能再擴大，「央行應以維持匯率穩定為主」，不管升貶都有利有弊，且央行存在的價值，就在於即便升值也不要一次升到底，如此一來，廠商會來不及應變，現在的情況已演變成「完全沒有給廠商反應機會」。

吳大任強調，央行不是沒有能力去阻擋新台幣升值到這樣的情況，「央行有100%阻升的能力」。

中央大學經濟系教授姚睿則提到，新台幣今年5月起便開始暴衝，主要是四大因素造成，首先是美國匯率報告6月公布，市場對新台幣升值的預期心理發酵；其二是美國總統川普暫停關稅90天，4~6月拉貨出口大增，月底出口商出現恐慌性拋匯。

第三個因素則是川普政策反覆，投資人對美國公債產生疑慮，美國Q1外國直接投資銳減，企業暫緩投資規劃，使得美元走弱，資金流出美國；第四個因素為明年鮑爾任期結束，市場憂心美國降息速度可能大幅加快。