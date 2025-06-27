金融業把握需求高點發債 首季金融債發行年增近七倍

金融市場今年的川普關稅戰及「大而美」法案下，股債震盪加據，國內投資人資金由美元資產轉移到新台幣，金融業也趁機發債因應需求；據央行統計，今年第1季金融機構發行金融債的金額達647億元新台幣，年增近7倍。其中3月金融債就發行了505億元新台幣，此一統計數據尚不包括中信金（2891）發行以美元計價的結構型金融債200億美元。3月以新台幣計價金融債的發行金額年增高達8.35倍。而進入第2季，目前包括玉山銀、上海銀、中信銀、合庫、中國輸出入銀行也都看到發行新台幣或美元計價金融債的動作。

據OTC統計，3月發行逾百億元新台幣金融債的銀行包括：第一銀150億元，土銀186億元，而超過50億元新台幣則有遠東銀（2845）和匯豐銀等。

業者表示，在金融市場波動下發行金融債的因素包括：一、強化資本結構、補充資金來源。二、利率環境變化使發債成本具吸引力。三、因應資本適足率監理要求。四、把握市場需求。五、再融資與債務到期替換。

金融業者分析，在市場不穩時，存款波動性可能增加，發行金融債可以穩定中長期資金來源，降低資金斷鏈風險。其次，若市場預期未來利率上升，金融機構可能趁利率較低時提前發債鎖定融資成本。另外，發行具資本工具性質（如次順位金融債）的債券，可計入資本項下，有助提升 BIS 比率，在市場風險加劇時維持資本穩定。

今年美債殖利率波動放大，且美元呈現貶值，不少避險的資金轉入國內大企業發行的公債或金融債，市場債資金帶動發債需求，因此，金融機構也把握需求高點發債。

業者表示，在市場波動下，短期資金取得不穩，透過發行中長天期金融債來替代到期負債，可降低再融資風險。