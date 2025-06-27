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金融業把握需求高點發債 首季金融債發行年增近七倍

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

金融市場今年的川普關稅戰及「大而美」法案下，股債震盪加據，國內投資人資金由美元資產轉移到新台幣金融業也趁機發債因應需求；據央行統計，今年第1季金融機構發行金融債的金額達647億元新台幣，年增近7倍。其中3月金融債就發行了505億元新台幣，此一統計數據尚不包括中信金（2891）發行以美元計價的結構型金融債200億美元。3月以新台幣計價金融債的發行金額年增高達8.35倍。而進入第2季，目前包括玉山銀、上海銀、中信銀、合庫、中國輸出入銀行也都看到發行新台幣或美元計價金融債的動作。

據OTC統計，3月發行逾百億元新台幣金融債的銀行包括：第一銀150億元，土銀186億元，而超過50億元新台幣則有遠東銀（2845）和匯豐銀等。

業者表示，在金融市場波動下發行金融債的因素包括：一、強化資本結構、補充資金來源。二、利率環境變化使發債成本具吸引力。三、因應資本適足率監理要求。四、把握市場需求。五、再融資與債務到期替換。

金融業者分析，在市場不穩時，存款波動性可能增加，發行金融債可以穩定中長期資金來源，降低資金斷鏈風險。其次，若市場預期未來利率上升，金融機構可能趁利率較低時提前發債鎖定融資成本。另外，發行具資本工具性質（如次順位金融債）的債券，可計入資本項下，有助提升 BIS 比率，在市場風險加劇時維持資本穩定。

今年美債殖利率波動放大，且美元呈現貶值，不少避險的資金轉入國內大企業發行的公債或金融債，市場債資金帶動發債需求，因此，金融機構也把握需求高點發債。

業者表示，在市場波動下，短期資金取得不穩，透過發行中長天期金融債來替代到期負債，可降低再融資風險。

金融業 新台幣 中信銀

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