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台幣強勢升值！日圓再現史上新低價位 換10萬日幣2個月匯差3千

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台幣強勢升值，日圓與韓元匯價續探新低。本報資料照片
台幣強勢升值，日圓與韓元匯價續探新低。本報資料照片

台幣強勢升值，使台幣兌日圓匯價再創新低。根據台銀最新的現金匯率牌告價，27日的日圓賣匯價格，已來到0.2042，為5月台幣強升以來的最低點，倘若以4月22日的0.2351匯價來看，若是換10萬日圓為例，現在只要20420元，對照先前的23510元，省下超過3千元台幣，對此匯銀人士建議，之後不論是否會再創新低，現在已可進場買匯。

匯銀人士也分析，日圓具有避險貨幣的性質，最近較弱是因為日本銀行未再升息的影響，但由於全球地緣政治情勢緩解有限，日圓的避險需求隨時會再浮現，而另一方面，倘若民眾預期之後台幣強升，還會等到更低的價位，也可分批買進，不用一次買足。

同樣樂翻的還有哈韓族。若以韓元的匯價來看，韓元在5月13日的匯價為史上最低點，台銀的現金賣匯價為0.02354，也就是買100萬韓元，要花23540台幣，而在6月27日的匯價，亦已來到該價位，而且可能再創新低。

匯銀人士指出，之所以日圓和韓元再現新低價位，是由於台幣升勢太強，今日主要亞幣除了人民幣、星幣，還有港幣之外，都對美元升值，相較於日圓與韓元升值0.03%和0.05%，台幣11點過後升幅已擴大至升值0.67%，因此相較其他亞幣升幅更大，也使得日圓再現史上新低價位，韓元也已達到5月13日的歷史新低紀錄水準，隨時將再創新低紀錄。

日幣 日圓 台幣 匯價

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