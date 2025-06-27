美元好便宜 新台幣一早重返28字頭
新台幣匯率持續飆升，27日一早強升逾2角，最高抵28.956元。
截至中午10時45分，新台幣匯率升值1.8角，約在28.985元。
市場對美國聯準會的降息預期升溫，美元指數下挫、主要亞幣驚驚漲。在熱錢、投信業與出口商三股拋匯力道匯聚下，國內匯市26日驚見爆量強升戲碼，新台幣匯率26日終場大升2.26角，收29.165元，創逾三年新高，連三日累計升值5.69角，短短一天爆出32.075億美元的成交巨量。
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