華南永昌證券全力防詐 結合警政與科技打造多層防線

因應金管會強化防詐政策，展現守護客戶資產的堅定決心，華南永昌證券6月12日在於全國經理人會議中特別邀請刑事警察局預防科偵查員魏培倫員蒞臨，分享最新詐騙手法與防制重點，強化第一線人員識詐應變能力。

魏培倫指出，詐騙集團手法層出不窮，唯有公私協力、全民參與，才能有效阻詐。華南永昌證券董事長黃進明表示：「防詐工作是每位員工的責任，更是對客戶誠信服務的基本承諾」。目前公司已於全台各營業據點同步張貼文宣、播放短片、落實反詐宣導，並成功攔阻多起詐騙事件，落實防詐機制有效運作。

近年，華南永昌證券更透過數位科技與制度創新，打造全方位金融防護網。包含導入RPA機器人流程自動化，強化防制洗錢與可疑交易辨識；資安方面全面升級，設立資安長、導入ISO 27001與BSI BS10012標準，建構零信任架構與多層次防禦網；防詐層面建置智能客服警示、播放5D識詐影片，並強化簡訊提醒與風險分級機制。

華南永昌證券亦推動「證交所五不口訣」、「三不原則」等識詐教育，2024年防詐宣導觸及近兩千人，強化客戶警覺心。公司也落實ISO 10002客訴管理制度，快速回應民眾疑慮，建立信任與安全的金融服務體驗。

為深化普惠金融理念與關懷高齡族群，華南永昌證券全面提升服務品質。全台40處營業據點均設有專人引導、老花眼鏡、安全扶手與止滑設施，並於2024年推動定期定額扣款戶數年成長率高達49.15%，積極協助民眾穩健理財。此外，公司也與學界合作，舉辦產學活動及金融教育推廣，關懷青年與弱勢族群，推動正確金融觀念與識詐教育。

華南永昌證券持續秉持「以客戶為核心」的理念，面對詐騙風險與資安挑戰，將配合主管機關政策，並持續結合警政專業與科技創新，從內部管理到對外宣導多管齊下，攜手打造更安全可信賴的金融環境，成為民眾可信賴的金融夥伴。