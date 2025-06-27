快訊

川普與內唐亞胡通話曝光 以媒：加薩戰事可望2周內落幕、中東4國接管

山下智久現身台北街頭！一票網友狂曬偶遇照 Threads瞬間被洗版

台中行人地獄「25歲遛狗女子」不治！母：女兒撐了15天…已隨媽祖修行

聽新聞
0:00 / 0:00

新台幣猛升 蔡易餘：衝擊出口產業應留意

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委蔡易餘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委蔡易餘。圖／聯合報系資料照片

新台幣兌美元今天觸及28字頭，續創近期新高。民進黨立委蔡易餘表示，企業主都說，對等關稅不是最大問題，那是由美國在地進口商要面對關稅，台灣廠商害怕的是成本上升，新台幣匯率上升是對出口才是直接衝擊，如何確保成本、企業成本不要提高，確保台灣匯率穩定，相關單位應留意。

蔡易餘指出，新台幣升值對台灣出口為導向產業是大大不利，央行盯緊匯率，要注意到新台幣升值狀況，也希望在野黨不要再把4100億元特別預算條例當作肉桶法案，應盡快讓出口產業得到緩解。

蔡易餘 新台幣

延伸閱讀

獨／232關稅衝擊半導體 白宮經濟顧問暗示非鐵板：隨目的校正

嘉義中埔湧豐沛泥漿溫泉 立委爭取打造療癒觀光亮點

陳明文卸下立委仍參加立院考察 蔡易餘：是我邀請他

嘉義茶改場選址惹議 前立委陳明文出席挨批不請自來

相關新聞

台幣升破29關卡 三年來首見28字頭

台幣匯價升破29關卡。上午10點過後大型出口廠商進場，台幣再面臨一波拋匯壓力，匯價在10點過後才10分鐘，就升破29關卡...

新台幣猛升 蔡易餘：衝擊出口產業應留意

新台幣兌美元今天觸及28字頭，續創近期新高。民進黨立委蔡易餘表示，企業主都說，對等關稅不是最大問題，那是由美國在地進口商...

新台幣開盤升2.5分 為29.14元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.14元開盤，升2.5分

子女財務自立首選 「股票禮品卡」開啟新未來

畢業子女踏出校園，許多父母都想準備充滿祝福、對未來大有助益的畢業禮物。統計至今年5月，已有58萬名19歲以下年輕人開戶，...

華南永昌證券全力防詐 結合警政與科技打造多層防線

因應金管會強化防詐政策，展現守護客戶資產的堅定決心，華南永昌證券6月12日在於全國經理人會議中特別邀請刑事警察局預防科偵...

華南銀行首家推動開放金融政策 打造創新金融新樣貌

華南銀行（2880）於6月25日獲金管會核准，為首家開辦「開放銀行第三階段業務」，共同建構「集保e手掌握APP」新增新台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。