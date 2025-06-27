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新台幣猛升 蔡易餘：衝擊出口產業應留意
新台幣兌美元今天觸及28字頭，續創近期新高。民進黨立委蔡易餘表示，企業主都說，對等關稅不是最大問題，那是由美國在地進口商要面對關稅，台灣廠商害怕的是成本上升，新台幣匯率上升是對出口才是直接衝擊，如何確保成本、企業成本不要提高，確保台灣匯率穩定，相關單位應留意。
蔡易餘指出，新台幣升值對台灣出口為導向產業是大大不利，央行盯緊匯率，要注意到新台幣升值狀況，也希望在野黨不要再把4100億元特別預算條例當作肉桶法案，應盡快讓出口產業得到緩解。
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