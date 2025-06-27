華南銀行首家推動開放金融政策 打造創新金融新樣貌

華南銀行（2880）於6月25日獲金管會核准，為首家開辦「開放銀行第三階段業務」，共同建構「集保e手掌握APP」新增新台幣轉帳功能。繼開放銀行第一、第二階段皆為領先上線銀行，再度攜手集保結算所推動「交易面資訊-台幣轉帳服務」之國內開放金融新里程碑。

接軌國際趨勢 開放銀行邁入交易實作階段

開放銀行（Open Banking）作為全球數位金融創新的關鍵引擎，正引領金融服務邁向高度連結、開放與智慧的時代。歐盟自實施PSD2以來，加速推動跨機構合作與多元金融應用普及，成為國際開放銀行發展的重要場域。金管會自2020年持續推動開放銀行業務，積極接軌國際趨勢，今年邁入涵蓋「交易面資訊」的關鍵階段，亦是整體政策的最後一塊拼圖，象徵開放金融由資料揭露躍升至實質互動，持續驅動金融創新與服務優化。

首波上線功能新亮點

此次與集保公司合作，將投資於各家銀行的帳戶整合在單一入口介面，優化資金管理效率與使用體驗，過去買賣股票之資金在不同銀行帳戶調度，需透過各銀行行動銀行APP轉帳之流程，如今可透過「集保e手掌握APP」進行即時台幣轉帳，完成股款交割，提升資金靈活性與便利性。本次服務上線也象徵開放銀行從「查得到」正式邁向「做得到」，開啟數據即服務（Data as a Service）與交易即服務（Transaction as a Service）並行的新階段。

展望未來 深化開放生態與API應用

華南銀行對金融創新與系統整合的長期承諾，未來將持續深化開放生態與API應用，依市場需求擴充交易功能，陸續開放包含新台幣與外幣定存等多項服務，打造更完整、安全且具彈性的數位金融環境。

同時，華南銀行亦將攜手特色店家與生活服務業者，發展涵蓋食、衣、住、行的創新應用場景，形塑以用戶為核心的開放金融生態村，讓金融服務真正融入日常、創造更多價值。