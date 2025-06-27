台幣升破29關卡 三年來首見28字頭

台幣匯價升破29關卡。上午10點過後大型出口廠商進場，台幣再面臨一波拋匯壓力，匯價在10點過後才10分鐘，就升破29關卡，目前為28.994，較昨日升值1.7角，這也是三年多來，28字頭首度再現，截至10點30分匯價已經升到28.96，今日匯價能否站回29元關卡，已受金融圈高度矚目。

美元指數繼續走弱，也帶動台幣繼續升值，台幣今日一早以29.14升值2.5分開出，隨即一路升往29關卡，9點45分過後甚至已經到達29元，但之後隨即在29元價位再現拉倨，可看出央行仍希望力守29元關卡的態度，在十點之前，匯價還在29.015元，較昨日29.165的收盤價升值1.5角，但十點過後不久，匯價已升破29元大關。

相較於昨日亞幣競升，今日則升貶不一，亞幣包括日圓、韓元，都以貶值開出，不過之後由貶轉升，日圓升值0.1%、韓元持平、台幣升勢最猛為0.46%、印度盧比升值0.06%，而星幣與人民幣分別貶值0.04%、0.05%、港幣貶值0.01%。