子女財務自立首選 「股票禮品卡」開啟新未來

畢業子女踏出校園，許多父母都想準備充滿祝福、對未來大有助益的畢業禮物。統計至今年5月，已有58萬名19歲以下年輕人開戶，占比4.3%，如果每月定期定額投資5,000元於元大台灣50（0050），近一年含息報酬率高達18.18%。贈送今年金管會核准的金融監理創新沙盒實驗「股票禮品卡」，將是父母能幫助子女提早開啟財務自立大門的最佳會增值禮物。

永豐金證券是國內唯一擁有2件金融科技創新實驗核准的券商，其中「股票禮品卡」今年2月通過金管會核准，實驗期一年，為全台首張可以兌換0050、台積電等股票的禮品卡。父母送出這張「股票禮品卡」給予子女，等於為其上了「自立後的首堂理財課」，化存股為開啟子女財富人生的黃金起跑點。

股票禮品卡可以兌換精選「豐存股」248檔熱門台股，三理由對父母來說是安心送禮禮物，第一，有效降低新鮮人誤觸冷門投機股的風險；第二，專款專用、確保資金真正用於理財，符合送禮者期待；第三，贈送步驟簡單易懂，送禮者只需透過LINE一鍵轉贈，即可輕鬆傳遞祝福。

永豐金證券6月也針對民眾調查「畢業禮物的選擇」，股票禮品卡以61.8%支持率勝出，更有66%受訪者認為「小額定期定額」最適合新鮮人投資。另有68%選擇以「豐存股」試算並決定投資標的，遠勝於網紅報明牌股，其比重僅23.7%。

如果收到「股票禮品卡」的子女兌換完成，並啟動「豐存股」存股功能，決定以每月定期定額5,000元投資0050，根據「豐存股」平台資料，近一年含息報酬率高達18.1%，近五年平均含息報酬率也有7.4%。；以48歲時的資產要達1,000萬元為目標試算，搭配投資平均年化5.8%以上的標的，18歲時啟動，每月僅需5,000元，28歲啟動也僅需13,290元，若再搭配「股利自動再投入」功能，更能加速複利效果、提早達標。

永豐金證券補充，近期元大台灣50完成「1拆4」分割，投資門檻大降，新鮮人如收到「股票禮品卡」並完成兌換500元/1000元禮品卡面額，即可加入如0050存股之路。永豐金證券「豐存股」提供存美股10美元起存，以及業界首創「美股股利再投入」，投資人免再使用海外券商；另外，提供「AI市場輿情」，每日針對168檔熱門台股標的提供新聞摘要，洞悉標的多空氛圍。

根據證交所統計，19歲以下用戶開戶人數至今年5月已達58萬人開戶，占全體證券戶4.3%，估計邁入7、8月、年輕人領到第一份薪水的開戶旺季，開戶人數將會更直線成長。永豐金證券因下單APP介面友善、功能豐富，5月19歲以下用戶占比達8.5%、多出市場平均近一倍。