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惠譽調升京城銀評等及永豐銀政府支援評等

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

繼金融監督管理委員會核准京城商業銀行與永豐金控（ BBB+/穩定）合併後，惠譽國際信用評等已解除京城銀發行人違約評等及國內評等的正向評等觀察狀態。同時，惠譽將京城銀的長期發行人違約評等自BBB調升至BBB+，以及將其國內長期評等由A+(twn)上調至AA-(twn)。評等展望為穩定。

惠譽授予京城銀bbb+的股東支援評等，顯示惠譽預期永豐金在必要時提供非常態性支援的可能性為高。此外，惠譽已解除永豐商銀（ BBB+/穩定）政府支援評等的正向評等觀察狀態，並將其評等自bbb-上調至bbb。

惠譽同時確認和撤銷京城銀政府支援評等和個別實力評等，因為這兩項評等與惠譽的評等分析研究不再相關。惠譽將於2026年京城銀與永豐銀正式合併後撤銷京城銀的全部評等。

評等理由

受支援驅動的評等：京城銀發行人違約評等及展望受其新獲授的股東支援評等所驅動，並與永豐金的評等等同。這反映出惠譽預期京城銀新母公司永豐金在必要時提供非常態性股東支援的可能性高。這是基於惠譽對永豐金自身信用體質的評估結果，以及預期京城銀在2026年併入永豐銀後，將成為永豐金集團銀行業務中不可或缺的一部分。此外，惠譽亦認為，若永豐金未能在必要時及時向其子公司提供非常態性支援，將嚴重損害永豐金的聲譽。

永豐銀為永豐金的重要子公司（截至2025年第1季底，占永豐金合併資產總額的91%），惠譽預期永豐銀與京城銀合併完成後將進一步提升永豐金在台灣銀行業的整體市場地位。此外，跨售帶來的潛在綜效預期將增加業務規模並使永豐金在放款集中度及地區佈局方面更加多元化。京城銀的短期發行人違約評等為F2，與其長期發行人違約評等的基準選項對應，惠譽認為此與永豐金的流動性體質相符。

國內評等：京城銀AA-(twn)的國內長期評等和短期評等為台灣國內評等範疇中較高者，反映其相較國內發行人非常低的違約風險。穩定展望與其長期發行人違約評等的展望一致。

永豐金控 惠譽 京城銀

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