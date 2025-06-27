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合庫銀行全台總動員 打造金融業最大綠色辦公網絡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

合庫銀行近年積極推動辦公室節能減碳，並由總行大樓率先於2022年成為環境部響應綠色辦公的企業夥伴，持續將「節省能資源」、「源頭減量」、「綠色採購」、「環境綠美化」及「宣導倡議」五大指標35項綠色辦公措施推廣至國內各地辦公場域，2025年6月10日完成全台270處全據點響應，打造出金融業最大綠色辦公網絡。

合庫銀行為帶動員工生活轉型，致力營造綠色的工作環境，透過汰換高效率光源及空調設備、推動無紙化電子作業及資產共享平台等，減少資源浪費並促進二手公物循環使用，此外，亦辦理營業單位減碳綠生活激勵措施，鼓勵同仁在工作崗位自主減碳，達成全員淨零綠生活行動；近日更加入環境部淨零綠生活大聯盟，尋求與其他企業及團體在永續營運上經驗交流的機會，藉此共同學習並提升合庫銀行在企業ESG的實踐。

然而，追求永續發展需要全面性的考量與努力，因此合庫銀行在推動淨零綠生活之餘，也參與政府向海致敬政策，自2023年起持續認養新北三芝淺水灣海岸線並每年辦理淨灘活動，維護沿海環境整潔及守護生物多樣性，獲頒新北市政府環境保護局感謝狀；不僅如此，為擴大實現SDGs內涵，合庫銀行也開辦合庫校園環教列車活動，2024年發車後已陸續停靠敦化國小、仁愛國小、敦化國中及西松國小四所學校，宣導「垃圾分類與資源回收」、「氣候變遷下的校園綠生活」與「海洋減塑」等時下熱門的環保議題，受惠的學生人數達1,390人，希望能讓更多學童接觸環境課題，培養下一代守護地球的力量。

從辦公室內到辦公室外，合庫以金融力、企業力回饋自然，希望不僅為民眾理財，更能透過實際行動為地球儲蓄，存下未來的自然資本，落實永續經營的長遠目標。

減碳 合庫

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