惠譽調升新光人壽有擔保次順位公司債評等至A+(twn)

惠譽國際信用評等公司已將新光人壽保險股份有限公司（新光人壽，保險公司財務實力（IFS）評等：BBB/評等觀察發展中）有擔保次順位公司債評等從A(twn)調升至A+(twn)。該債券由台中商業銀行（台中銀，國內長期評等：A+(twn)/穩定）提供擔保。

在這次評等行動之前，惠譽在2025年6月20日將台中銀的國內長期評等從A(twn)調升至A+(twn)。

惠譽表示，新光人壽由台中銀提供擔保的次順位公司債A+(twn)之評等與台中銀的國內長期評等一致。該債券被視為台中銀的主順位債務，其保證責任由受託人執行。該債券構成新光人壽的直接、有擔保及次順位債務。