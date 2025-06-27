台幣升幅直追日圓 壽險虧機械業慘、出口商叫苦

美元指數重貶，亞洲主要貨幣昨日全面走升，台幣升值幅度僅次於日圓，今年升幅更居亞洲之冠。匯銀人士指出，由於台美正在進行貿易談判，中央銀行更不易出手阻升，加上出口商因為月底作帳的需求，拋匯壓力比先前更大，估計後續漲幅恐仍會居亞幣之冠。

市場推測美降息更快來臨

美元匯率貶至三年低點，此前有報導指出，美國總統川普考慮提前宣布下一任聯準會主席提名人選，藉此削弱現任主席鮑爾的影響力。市場因而推測降息可能更快來臨，讓美元面臨更大貶值壓力。

根據央行昨日傍晚公布的數據顯示，所有亞幣之中，日圓昨日的單日升值幅度最高，來到百分之○點八七，台幣居次，單日升值幅度達百分之○點七七，韓元升值百分之○點五九、新加坡元升值百分之○點四八、越南盾升值百分之○點一二、人民幣升值百分之○點○六，美元指數則是重貶百分之○點九。港幣昨日罕見急貶，更引發官方介入干預匯價，相當少見。

不過，若是將觀察時序拉長到「今年以來」，全球貨幣之中，歐元升值的幅度最高，達百分之十二點四七，若以亞幣來看，台幣的升值幅度達到百分之十二點四，成為亞幣之冠，其後依序是韓元升值百分之八點七四、日圓升值百分之八點四四、新加坡元升值百分之六點七一、人民幣升值百分之一點八三、越南盾貶值百分之二點四，同一期間美元指數則貶百分之十點四。

對於壽險業、多數出口商來說，台幣強勁升值不是好消息。金管會昨日公布五月保險業獲利狀況，受到台幣五月強勢升值影響，壽險業五月單月稅前虧損台幣一千○六十六億元，創下二○二○年統計以來最慘，其中，受到匯率影響的淨投資損失達二百八十億元。

台幣匯率持續飆升，機械產業也是另一大苦主。

台灣機械公會理事長莊大立無奈表示，匯率狂升已嚴重衝擊廠商獲利，很多業者暫時不接單，恐出現慘況三部曲「不接單就有可能造成無薪假，甚至被迫裁員，最後就是出現倒閉潮」。

哈日、哈韓族觀光甜甜價

台幣強勁升值，對於哈日族、哈韓族是一項福音。倘若以台銀的現金匯價牌告價格，台幣兌日圓匯價昨日一度來到○點二○五一的新低價位，和二個月前相較，日圓對台幣再貶值約百分之十三；此外，由於台幣升值比其他亞幣多，因此不只日圓，韓元也再現甜甜價。

對於消費者來說，此時不論去日本或去南韓，都是觀光掃貨的最好時機。若以貶值百分之十三來計算，在日本買，比起台灣買可說現省百分之十三的價差，還不包括退稅，因此，近來觀光旅遊股大被看好。