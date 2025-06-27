壽險業準備金轉列 擬設上限

金管會將在6月底前發函令，允許壽險業可將特定保單多提存的準備金釋出，自選轉入外匯價格準備金，或列入稅前盈餘。

但為避免市場質疑政策美化財報，金管會官員昨（26）日說，轉列準備金擬設上限，也會考量搭配股利分配原則一併規範。

據透露，壽險公會當時曾建議，釋出的準備金轉列損益、或外匯價格準備金的一定比率是20％至40%，多數傾向限30%，等金管會最後拍板。

也就是說，某一家業者準備金釋放100億元，最多僅30億元可列入外匯準備金或稅前盈餘，以防利率再度下滑時，準備金反轉不足。

一家壽險業者說，釋出準備金可入稅前盈餘，主要是為了支應大幅跳升的避險工具成本，尤其5月避險工具NDF（無本金交割遠期外匯）從4%大舉跳升到逾6%，單月增加了2.3個百分點，避險工具成本非常貴。