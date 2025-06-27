快訊

今熱飆36度高溫、午後大雷雨恐冰雹 下周颱風生成及近台機率曝

壽險業三大難題 迫在眉睫

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

壽險業面臨三大難題待解，2026年接軌IFRS 17及TW-ICS（新一代清償能力制度）只是其一；第二道難題是，新台幣今年以來強升12.4%，迄今未見轉弱跡象，即使適用外匯準備金新制，在準備金用罄下，壽險公司仍將承受巨額匯損；第三道難題為近幾年來興起的PRP療法與外泌體，讓實支實付險理賠爭議愈演愈烈，損失率攀高成為保險公司急欲處理的問題，未來保費勢必會漲價。

國內壽險業明年接軌國際新制，壽險業高層感嘆，壽險業今年遭遇史詩級新台幣匯率升值危機，即使轉換成外匯準備金新制也不見得夠用，畢竟一年升值逾10%實屬罕見，今年底前，壽險財報巨額匯損危機仍存。除了制度面與財務面，實支實付險的理賠爭議，也是壽險業急迫想解決的問題。

一名壽險業高層說，「每個醫生都告訴有保險的保戶，自費醫材會比較好，反正保險可以給付，明明是個簡單手術，醫生卻說要用達文西，或者幫保戶施打PRP與外泌體等昂貴針劑」，保戶增加許多不必要的自費項目，導致保險公司相關保單的損失率特別高、理賠金額快速攀升，壽險公司未來必須調高保費因應。

不過，壽險公司要調高保費，需經過金管會保險局核准，壽險公司「窮則變、變則通」，停售原本實支實付險，再賣新產品拉高費率，但舊保單有「自動續保」條款，已購買保單的保戶依舊可用各式自費項目申請理賠，讓壽險公司持續失血。

壽險業 壽險公司 保險

延伸閱讀

台幣4、5月狂升近10%！壽險業單月大虧損1066億 史上最慘紀錄

國稅局出招防堵異常保單設計「壽險形式」規避遺產稅 8大態樣疑預謀

ETF配息被扣補充保費？她傻眼「室友沒被扣」 網揭1關鍵門檻：超過就跑不掉

壽險業銀行通路銷售 逐步回溫

相關新聞

台幣升幅直追日圓 壽險虧機械業慘、出口商叫苦

美元指數重貶，亞洲主要貨幣昨日全面走升，台幣升值幅度僅次於日圓，今年升幅更居亞洲之冠。匯銀人士指出，由於台美正在進行貿易...

台幣強升…壽險業5月稅前虧千億 機械業「28元會倒一半」

台幣匯率持續飆升，最大的苦主，莫過於壽險業與機械業。根據金管會統計，壽險業五月單月稅前虧損高達新台幣一千○六十六億元，創...

股匯雙漲、投信處分資產 台幣爆32億美元成交天量

股匯雙漲，加上出口商趕月底作帳拋匯力道更強，以及投信業者因應客戶贖回的壓力處分美元資產，三力齊發使得周四台幣匯價一開盤即...

台幣再強升 需2前提…美國大降息或外資大買超

台幣近日升值速度迅猛，出口商擔憂，若台幣持續升值，恐侵蝕獲利與全球競爭力。不過，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，除非...

金檢大刀 揮向融資租賃業

金管會將分三階段，將40家融資租賃公司納管《金保法》，民眾遇到亂收費、超貸、廣告不實、暴力討債、代簽空白本票者，均可向評...

永豐金併京城銀 調整換股比

京城銀行即將併入永豐金控，永豐金昨（26）日宣布，因雙方股東會所通過的盈餘分配，調整合併換股比率，京城銀行每1股普通股可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。