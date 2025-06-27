壽險業三大難題 迫在眉睫

壽險業面臨三大難題待解，2026年接軌IFRS 17及TW-ICS（新一代清償能力制度）只是其一；第二道難題是，新台幣今年以來強升12.4%，迄今未見轉弱跡象，即使適用外匯準備金新制，在準備金用罄下，壽險公司仍將承受巨額匯損；第三道難題為近幾年來興起的PRP療法與外泌體，讓實支實付險理賠爭議愈演愈烈，損失率攀高成為保險公司急欲處理的問題，未來保費勢必會漲價。

國內壽險業明年接軌國際新制，壽險業高層感嘆，壽險業今年遭遇史詩級新台幣匯率升值危機，即使轉換成外匯準備金新制也不見得夠用，畢竟一年升值逾10%實屬罕見，今年底前，壽險財報巨額匯損危機仍存。除了制度面與財務面，實支實付險的理賠爭議，也是壽險業急迫想解決的問題。

一名壽險業高層說，「每個醫生都告訴有保險的保戶，自費醫材會比較好，反正保險可以給付，明明是個簡單手術，醫生卻說要用達文西，或者幫保戶施打PRP與外泌體等昂貴針劑」，保戶增加許多不必要的自費項目，導致保險公司相關保單的損失率特別高、理賠金額快速攀升，壽險公司未來必須調高保費因應。

不過，壽險公司要調高保費，需經過金管會保險局核准，壽險公司「窮則變、變則通」，停售原本實支實付險，再賣新產品拉高費率，但舊保單有「自動續保」條款，已購買保單的保戶依舊可用各式自費項目申請理賠，讓壽險公司持續失血。