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台幣強升掀骨牌效應 壽險業5月虧損逾千億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
5月匯率風暴，壓垮壽險業，獲利、淨值、外匯準備金三大數字急速惡化。聯合報系資料照
5月匯率風暴，壓垮壽險業，獲利、淨值、外匯準備金三大數字急速惡化。聯合報系資料照

5月匯率風暴，壓垮壽險業，獲利、淨值外匯準備金三大數字急速惡化。據金管會統計，5月單月壽險業暴虧1,066億元寫史上最慘紀錄，淨值陷2兆元保衛戰，業者動用大量外匯準備金「水庫」替匯損止血，使水位遽降到188億元的史上低點。

金管會已出手救援，鬆綁責準金與死亡準備金提存規定，業者可選擇將釋出的準備金轉入損益（稅前盈餘）或外匯準備金，以抵禦未來市場波動風險，壽險圈估計約有千億元準備金釋出，料可暫穩住半年報。

壽險業近年獲利與淨值走勢
壽險業近年獲利與淨值走勢

惟一家壽險業高層示警，下半年新台幣若持續升值，CS和NDF避險工具成本大跳增，恐全數吞噬釋出的準備金老本，業者搬出「最後一桶金」，恐還不夠用。

加上股債匯市波動不確定性仍高，恐持續影響2025年壽險股價、獲利能力、可分配盈餘空間，小股東股息變少，甚至部分大股東還恐面臨增資壓力。

這場匯率風暴，更震出壽險業六大「史詩級」數字。5月虧損、未避險兌換損失、淨匯兌成本、動用外匯準備金額、及最後外匯準備金餘額等，均寫史上空前最慘紀錄，比2008年海嘯慘。

5月壽險業暴虧1,066億元寫史上新高，連兩個月衰退，累計前五月由盈轉虧617億元。保險局主秘古坤榮說，因業務承保、淨投資全損失、營業費用也增加，其中淨投資損失盈轉虧280億元是史上最慘，衝擊也最大。

5月底淨值重挫到2兆345億元的19個月低點，月減1,831億元，累計前五月淨值蒸發5,515億元，寫近三年同期最慘。

淨值 外匯 壽險業

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