台幣暴衝逼近28字頭…業界憂衝擊出口 引發無薪假效應

熱錢、投信業與出口商三股拋匯力道匯聚下，新台幣匯率昨（26）日爆量強升，終場大升2.26角，收29.165元，創逾三年新高，並爆出32.075億美元巨量，連三日累計升值5.69角，短線將挑戰「28」字頭。

新台幣短線強升，產業界憂心恐衝擊出口，引發後續無薪假效應，對此，行政院發言人李慧芝表示，有關匯率問題，政府會持續關注，也會做好因應措施。

2022年至今新台幣走勢

此外，近期傳出央行為避免新台幣升速過快，要求大型廠商拋匯必須10時之後再進場。李慧芝表示，關於匯率的部分，政府會持續來關注，也會做好因應措施。至於央行的相關措施，行政院尊重央行的說明。

新台幣匯率第2季走勢如失速列車，且過站不停；4月底還在32.017元，接著一路「過三關」，升破32、31、30元大關，如今就連29元整數大關也岌岌可危。

根據路透社報導，為避免匯市升勢失控，央行祭出「新雙十禁令」，除行之有年的下午3時半後不能掛單外，還新增「上午10時前出口廠商盡量不要進場賣匯、大型出口商一天賣匯不能超過10支（每支為100萬美元）」兩道新規。

匯銀主管表示，熱錢昨天蜂擁，匯入逾15億美元，加上投信業債券ETF贖回潮、出口商排隊賣匯，三股拋匯力道如海嘯席捲匯市，讓新台幣匯率升值「壓力山大」，盤中最高升抵29.122元、最多升值2.69角。

匯銀主管透露，「老大（指央行）近日交代出口商，不要開盤就拋匯、10時後再掛單，結果出口商就全都擠在10時後進場」。

為避免匯市升勢過猛，央行交代外匯交易員要分散賣匯，同時也召集進口商、油款、政府基金等美元買盤一同進場「協防」，多管齊下避免匯市力道過於傾斜，市場交投熱翻天，總成交量突破30億美元。

一名資深匯銀主管說，央行最近壓力確實很大，畢竟現在市場風向都讓新台幣匯率易升難貶，美國要降息、美元自然會弱，台灣經濟成長表現又好，出口商手中有拋不完的美元。

另外，近期新台幣匯率的狂升態勢，也招來一些具炒匯意圖的熱錢，「最近有一些亂七八糟的外資都想匯入台灣、試圖海撈一票匯差再走。」

匯銀主管表示，央行限制出口商每天賣匯量，是希望「以時間換空間」、撐過6月底的季底拋匯旺季，結果卻是讓出口廠商憂心禁令，每天都「拋好拋滿」、能多賣就盡量多賣，新台幣匯率升值預期如野火燒不盡，暫時難以撲滅，央行恐怕要對熱錢採取更強硬的措施，才能產生更明顯的效果。