新台幣升勢壯，同時也使得台幣兌日圓再現「甜甜價」，臺銀日圓現金匯率牌告價格昨（26）日盤中最低下探0.205價位，逼近去年7月11日寫下的0.2046史上最甜價。與二個月前相較，日圓兌台幣再貶值約13%。

以臺灣銀行日圓現金匯率牌價為例，前一波高點在4月22日為0.2351，如今又來到0.20大關。外匯專家李其展表示，日圓本身兌美元大區間目前在139至149價位整理尚未結束，短線貶多稍微反彈但不影響盤整趨勢。

至於日圓兌台幣則由於台幣很強，導致日圓被壓下來，近期在0.2至0.21價位整理，如果台幣進一步走升表態，日圓有機會穿破0.2關口。

線上換匯量最大的玉山銀行上半年日圓換匯量與去年相比平均成長四成，且集中在5、6月。另外，6月1日至13日止，土地銀行日圓現鈔換匯量約2.1億日圓，相較今年1至4月有增加趨勢，其中5月為換匯量高峰。

土銀分析，因日本央行已結束負利率政策，貨幣政策朝正常化發展，若日本經濟成長及通膨目標能穩定發展，日本央行可能在下半年持續升息進而推升日圓走強，另美國總統川普全球關稅政策反覆不定，市場擔心其政策將衝擊全球經濟成長，或有可能影響日本央行貨幣政策方向。

整體而言，美國一連串反覆不定政策已造成全球去美元資產跡象，導致國際美元走弱，日圓相對強勢，且市場普遍預期美聯準會下半年亦有降息壓力，在美日利差可望收斂趨勢下，預期日圓將震盪走升。

當台幣有重大行情時，國人會趁機進場，玉山銀行日前也觀察到5月2日到6日行情波動最大的幾天，「螞蟻雄兵」買匯力道相當大，非常罕見出現網路銀行交易量是平常日的五倍情形。