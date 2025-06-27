市場憂債市賣壓…美債ETF贖回潮 恐推升台幣

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
市場擔心，會再掀一波拋售美債賣壓，引發台灣投資人美債ETF贖回潮，助推新台幣走升力道。聯合報系資料照
市場擔心，會再掀一波拋售美債賣壓，引發台灣投資人美債ETF贖回潮，助推新台幣走升力道。聯合報系資料照

美國川普政府提出的「大而美」法案，希望7月4日前闖關國會後送交白宮，因減稅與未顯著降低開支，國家赤字恐繼續惡化，市場擔心，會再掀一波拋售美債賣壓，引發台灣投資人美債ETF贖回潮，助推新台幣走升力道。

匯銀人士昨（26）日指出，5月美債殖利率反彈，20年期美債殖利率站上5%，引發台灣投資人一波美債ETF贖回潮，也因美債ETF贖回後，美元轉換為新台幣，形成外匯市場拋匯推升新台幣走升力道。

匯銀人士看美債ETF衝擊台幣
匯銀人士看美債ETF衝擊台幣

美元指數26日盤中一度下滑0.7%至96.997，97關卡失守，深化市場對今年美元和美債偏空看法。新台幣今年以來已升值逾12%，掛牌的美債ETF今年賣壓以5月最明顯。

新台幣匯價5月底較4月底收盤價升值近7%，新台幣匯價也揮別4月底的「3」字頭，進入「2」字頭。4月30日新台幣收盤價32.017，5月29日收盤價來到29.929。

5月美債拋售潮，主要是受到5月中下旬二項利空影響，一為共和黨主導的國會推動新一輪減稅法案，國會預算辦公室預估，該法案將在十年內使美國聯邦赤字增加約3.8兆美元，引發外界對美國償債能力的擔憂。

緊接著國際信評機構穆迪（Moody's）將美國主權信用評等由最高等級「Aaa」下調至「Aa1」，理由是美國政府債務總額和利息支出水平持續攀升，遠超其他同等級主權國家，凸顯長期財政赤字未解的結構性風險。

在二項利空下，20年期美債殖利率一度攀升到5.12%，引發台灣投資人拋售美債ETF。

近來20年期美債殖利率略回落到4.82%左右，不過隨川普「大而美」法案預計7月4日前闖關送交白宮，市場憂心美債價格再出現劇烈波動，美債ETF是否可能出現另一波拋售潮，資金由美元轉成新台幣的升值壓力恐再重現。以昨日新台幣收盤價29.165元計，較5月底升值幅度約2.6%。

新台幣 ETF

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